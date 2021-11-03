3 рецепта для шампиньонов ко дню рождения – так вы их еще не готовили

Не зря говорят: поел грибов – и стал сытым. Шампиньоны – это тот продукт, который отвечает двум важным требованиям: они сравнительно недорогие и особенно вкусные, если к их приготовлению подойти ответственно.
Ниже найдете три варианта для этих грибов, если нужно достойно и недорого накормить гостей.
Шампиньоны от maripp66 готовятся с чесноком в белом вине и будут отличной горячей закуской. Грибы с итальянским акцентом от marinadom_kitchen фаршируются ветчиной и моцареллой. Хрустящие шампиньоны от gotovimckrolikom подаются с соусом из творога и укропа.
Далее по теме
Шампиньоны, фаршированные по-итальянски
Ингредиенты:
- Шампиньоны – 8 крупных
- Лук-шалот – 2 шт.
- Вяленые помидоры – 12 шт.
- Копченая ветчина – 4 ломтика
- Желток – 1 шт.
- Моцарелла – 150 г
- Пармезан – 2 ст. л.
- Маслины без косточек – 16 шт.
- Панировочные сухари – 2 ст. л.
- Растительное масло
- Соль, молотый перец, петрушка
Как приготовить:
- Очистить шампиньоны, ножки нарезать. Смешать нарезанную ветчину, маслины и помидоры.
- Обжарить нарезанный лук и ножки шампиньонов, посолить, поперчить. Посыпать нарезанной петрушкой.
- Добавить к смеси из ветчины, помидоров и маслин. Смешать с желтком, натертой моцареллой и панировочными сухарями. Начинить шляпки шампиньонов, посыпать пармезаном.
- Запекать 15-20 минут при 200 градусах.
Чесночные шампиньоны
Ингредиенты:
- Сливочное масло – 4 ст. л.
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Лук, нарезанный – половина
- Шампиньоны – 500 г
- Сухое белое вино – 2 ст. л.
- Листья тимьяна, измельченные – 1 ч. л.
- Свежая петрушка
- Чеснок, измельченный – 4 зубчика
- Соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
- Разогреть сливочное и оливковое масло сковороде. Обжарить лук до мягкости (около 3 минут). Добавить грибы и обжарить около 5 минут.
- Влить вино и тушить 2 минуты. Добавить тимьян, петрушку и чеснок. Обжарить еще 2 минуты. Довести до вкуса солью и перцем, подавать горячими.
Шампиньоны в хрустящей корочке с творожным соусом
⠀
Ингредиенты:
- Шампиньоны – 400 г
- Крошки белого хлеба – 2 стакана
- Белок – 2 шт.
- Твердый сыр – 1,5 ст. л.
- Паприка – 1 ч. л.
- Соль
Для соуса:
- Мягкий творог – 100 г
- Натуральный йогурт – 250 г
- Чеснок – 1 зубчик
- Соль, черный перец, укроп
Как приготовить:⠀
- Шампиньоны протереть и удалить ножки.
- Смешать хлебные крошки, сыр, соль и паприку. В другой миске слегка взбить яичные белки. Обмакнуть грибы в белках, затем в крошках.
- Выложить на застеленный пергаментом противень и выпекать 15 минут при 220 градусах.
- Для соуса измельчить укроп и чеснок. Взбить миксером йогурт с творогом, измельченным чесноком и укропом. Приправить солью и перцем.
- Подавать шампиньоны вместе с соусом.⠀