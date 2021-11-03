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3 рецепта для шампиньонов ко дню рождения – так вы их еще не готовили

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
3 ноября, 12:36
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Их можно нафаршировать ветчиной, вялеными помидорами и моцареллой. Очень вкусными они получаются, если запечь с белым вином или обжарить в кляре и подавать с творожным соусом
Рецепты для шампиньонов на день рождения
Рецепты для шампиньонов на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

Не зря говорят: поел грибов – и стал сытым. Шампиньоны – это тот продукт, который отвечает двум важным требованиям: они сравнительно недорогие и особенно вкусные, если к их приготовлению подойти ответственно.

Ниже найдете три варианта для этих грибов, если нужно достойно и недорого накормить гостей.

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Шампиньоны от maripp66 готовятся с чесноком в белом вине и будут отличной горячей закуской. Грибы с итальянским акцентом от marinadom_kitchen фаршируются ветчиной и моцареллой. Хрустящие шампиньоны от gotovimckrolikom подаются с соусом из творога и укропа.

Шампиньоны, фаршированные по-итальянски

Шампиньоны, фаршированные по-итальянски
Шампиньоны, фаршированные по-итальянски / Фото: instagram.com/marinadom_kitchen/

Ингредиенты:

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  • Шампиньоны – 8 крупных
  • Лук-шалот – 2 шт.
  • Вяленые помидоры – 12 шт.
  • Копченая ветчина – 4 ломтика
  • Желток – 1 шт.
  • Моцарелла – 150 г
  • Пармезан – 2 ст. л.
  • Маслины без косточек – 16 шт.
  • Панировочные сухари – 2 ст. л.
  • Растительное масло
  • Соль, молотый перец, петрушка

Как приготовить:

  1. Очистить шампиньоны, ножки нарезать. Смешать нарезанную ветчину, маслины и помидоры.
  2. Обжарить нарезанный лук и ножки шампиньонов, посолить, поперчить. Посыпать нарезанной петрушкой.
  3. Добавить к смеси из ветчины, помидоров и маслин. Смешать с желтком, натертой моцареллой и панировочными сухарями. Начинить шляпки шампиньонов, посыпать пармезаном.
  4. Запекать 15-20 минут при 200 градусах.

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Чесночные шампиньоны

Чесночные шампиньоны
Чесночные шампиньоны / Фото: instagram.com/maripp66/

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Ингредиенты:

  • Сливочное масло – 4 ст. л.
  • Оливковое масло – 1 ст. л.
  • Лук, нарезанный – половина
  • Шампиньоны – 500 г
  • Сухое белое вино – 2 ст. л.
  • Листья тимьяна, измельченные – 1 ч. л.
  • Свежая петрушка
  • Чеснок, измельченный – 4 зубчика
  • Соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

  1. Разогреть сливочное и оливковое масло сковороде. Обжарить лук до мягкости (около 3 минут). Добавить грибы и обжарить около 5 минут.
  2. Влить вино и тушить 2 минуты. Добавить тимьян, петрушку и чеснок. Обжарить еще 2 минуты. Довести до вкуса солью и перцем, подавать горячими.

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Шампиньоны в хрустящей корочке с творожным соусом

Шампиньоны в хрустящей корочке с творожным соусом
Шампиньоны в хрустящей корочке с творожным соусом / Фото: instagram.com/gotovimckrolikom/


Ингредиенты:

  • Шампиньоны – 400 г
  • Крошки белого хлеба – 2 стакана
  • Белок – 2 шт.
  • Твердый сыр – 1,5 ст. л.
  • Паприка – 1 ч. л.
  • Соль

Для соуса:

  • Мягкий творог – 100 г
  • Натуральный йогурт – 250 г
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Соль, черный перец, укроп

Как приготовить:⠀

  1. Шампиньоны протереть и удалить ножки.
  2. Смешать хлебные крошки, сыр, соль и паприку. В другой миске слегка взбить яичные белки. Обмакнуть грибы в белках, затем в крошках.
  3. Выложить на застеленный пергаментом противень и выпекать 15 минут при 220 градусах.
  4. Для соуса измельчить укроп и чеснок. Взбить миксером йогурт с творогом, измельченным чесноком и укропом. Приправить солью и перцем.
  5. Подавать шампиньоны вместе с соусом.⠀

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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