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Шампиньоны в беконе: всего 2 ингредиента, 30 минут времени – сочное блюдо на столе

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
29 октября, 13:33
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Подавать эту закуску с овощами. Все-таки и грибы, и бекон достаточно сытные. По желанию каждый шампиньон можно обмотать в два слоя, но тогда это будет готовиться чуть дольше
Грибы в беконе
Грибы в беконе / Фото: instagram.com/yevgeniya_nikitina/

Шампиньоны и бекон – очень удачное сочетание. В процессе запекания их соки сливаются, практически превращаясь в соус.

Автор рецепта – yevgeniya_nikitina – уверяет, что приготовить эту закуску удастся максимально быстро. В общем, еще одно отличное блюдо с шампиньонами к списку любимых у вас есть.

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Шампиньоны в беконе

Ингредиенты:

  • Шампиньоны
  • Бекон

Как приготовить:

  1. У грибов обрезать ножки и плотно обмотать их беконом. Можно скрепить зубочистками.
  2. Выложить на противень, застеленный пергаментом, выпекать 30-35 минут при 180 градусах.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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