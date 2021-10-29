Шампиньоны в беконе: всего 2 ингредиента, 30 минут времени – сочное блюдо на столе

Подавать эту закуску с овощами. Все-таки и грибы, и бекон достаточно сытные. По желанию каждый шампиньон можно обмотать в два слоя, но тогда это будет готовиться чуть дольше