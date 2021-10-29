Шампиньоны в беконе: всего 2 ингредиента, 30 минут времени – сочное блюдо на столе

Шампиньоны и бекон – очень удачное сочетание. В процессе запекания их соки сливаются, практически превращаясь в соус.
Автор рецепта – yevgeniya_nikitina – уверяет, что приготовить эту закуску удастся максимально быстро. В общем, еще одно отличное блюдо с шампиньонами к списку любимых у вас есть.
Шампиньоны в беконе
Ингредиенты:
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Как приготовить:
- У грибов обрезать ножки и плотно обмотать их беконом. Можно скрепить зубочистками.
- Выложить на противень, застеленный пергаментом, выпекать 30-35 минут при 180 градусах.