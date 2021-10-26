Фасоль с грибами и перцем – если любите острое на ужин

Этот рецепт предполагает немалое количество острого перца, но нейтрализуют грибы. Грибы могут быть любыми, а вот фасоль, желательно, черная вареная или консервированная

Фасоль с грибами и острым перцем / Фото: cooking.nytimes.com

Фасоль, если не считать ее варки, приготовить просто. Это очень дружелюбный продукт к любым овощам, соусам и мясу. Все, где есть эти бобовые, превращается во вкусное.

Сooking.nytimes.com предлагает рецепт острого блюда, в нем действительно много перца. Но если не очень не любите "пылающую" еду, то кладите его меньше. Что касается грибов, то, безусловно, будет вкуснее при наличии сушеных белых.

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Фасоль с грибами и острым перцем

Ингредиенты:

400 г грибы;

1 шт. лук, мелко нарезанный;

2 шт. красный сладкий перец, мелко нарезанный;

1 шт. халапеньо, рубленый;

3 зубчика чеснока, измельченные;

1 ч. л. молотого мягкого чили;

щепотка молотого тмина, корицы;

3 ст. л. томатной пасты;

350 г нарезанных кубиками помидоров (свежих или консервированных);

400 г черной фасоли;

400 г овощного бульона;

30 г сушеных белых грибов (по желанию);

сметана, кинза – для подачи;

соль, перец, растительное масло.

Как приготовить: