Паста с салями и креветками – рецепт сытного ужина для четверых

Выбор салями – непринципиально, берите свою любимую. Что касается особых специй, то нужны будут измельченные семена фенхеля и копченая паприка. Паста – любая, кроме спагетти

Паста с салями и креветками / Фото: www.bonappetit.com

Может показаться, что салями и креветки – совершенно разные ингредиенты, есть их нужно по отдельности и точно не вместе. Но авторы рецепта этой пасты уверяют – это больше, чем просто вкусно. Тем более что вдохновение они черпали из кухни Португалии, где обожают вкусно есть, любят салями ну и креветки в рационе там тоже постоянны.

Итак, если любите готовить запеканки из макарон с разными, иногда непредсказуемыми добавками, то эта паста к ужину должна вполне устроить.

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Паста с салями и креветками

Ингредиенты:

400 г креветок, очищенных;

1 ч. л. соли для креветок;

паста (на 4 порции);

100 г салями, нарезанной кружочками;

100 г сливочного масла;

цедра и сок 1 лимона;

6 зуб. чеснока, мелко нарезанных;

1 ч. л. хлопья красного перца, копченой паприки, измельченные семена фенхеля;

100 мл белого сухого вина ;

; свежая петрушка, соль, перец – по вкусу.

Как приготовить: