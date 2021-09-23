7 супов с лесными грибами, аромат которых ни с чем не спутаешь

Самые вкусные эти супы бывают с белыми, опятами и лисичками. Присутствие небольшого количества сливок или тертого сыра улучшит их вкус. В подборке есть рецепт для мультиварки

Рецепты супов с лесными грибами / Фото: pexels.com

Параллельно с заготовками лесных грибов на зиму не стоит отказывать себе съесть отличный суп на обед. Лесные грибы, в отличие от шампиньонов, обладают невероятным ароматом, к тому же и готовятся подобные супы очень быстро. Главное – тщательно их промыть и несколько раз проварить, даже если вы уверенны в своих грибах.

Суп с лесными грибами и перловкой

Суп с лесными грибами и перловкой / Фото: instagram.com/marafon_anastasia/

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Ингредиенты:

Грибы лесные – 200 г

Перловая крупа – 50 г

Лук – 1 шт.

Чеснок – 3 зубчика

Морковь – 1/2 шт.

Специи, соль, перец

Способ приготовления:

Грибы почистить, нарезать и отварить несколько раз, меняя воду. В бульон с грибами добавить перловку, овощи. Довести до вкуса специями. Измельченные морковь, лук обжарить на оливковом масле. В процессе добавить измельченный чеснок. Подавать с яйцом и зеленью.

Грибная юшка по-карпатски

Грибная юшка по-карпатски / Фото: facebook.com/germancooks

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Ингредиенты:

Грибы белые – 50 г

Морковь – 1 средняя

Лук репчатый – 1 средняя

Картофель – 2 шт.

Лавровый лист – 1 шт.

Мука – 3-4 ст. л

Сметана – 200 г

Соль, перец, специи, зелень

Способ приготовления:

Грибы вымыть, нарезать и поставить на огонь. Нарезать кубиком лук, морковь – соломкой, крупным кубиком – картофель. Лук и морковь обжарить. Добавить картофель к грибами и варить 10 минут. Добавить обжаренные лук и морковь. Варить до готовности картофеля. На сухой сковороде, постоянно помешивая, обжарить муку до золотистого цвета. Дать остыть. Тщательно перемешать со сметаной. Аккуратно ввести мучную пасту в грибную юшку. Добавить специи, украсить зеленью.

Суп-лапша с белыми грибами

Суп-лапша с белыми грибами / Фото: instagram.com/eco_taiga/

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Ингредиенты:

Лапша – 150 г

Белые грибы – 500 г

Картофель – 3 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Зелень, соль, перец – по вкусу

Вода – 2,5 л

Способ приготовления:

Грибы промыть и отварить в подсоленной воде, снимая пену в процессе. Нарезать картофель и добавить в бульон. Измельчить лук и морковь, обжарить в течение 5 минут на растительном масле. Как только картофель практически сварится, добавить лапшу. Варить до готовности. Подавать с зеленью и сметаной.

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Суп с опятами

Суп с опятами / Фото: instagram.com/pp_rodionova/

Ингредиенты:

Опята свежие – 200 г

Картофель – 3 шт.

Лук, морковь – по 1 шт.

Соль, перец, зелень – по вкусу

Плавленый сырок

Сливочное масло

Способ приготовления:

Грибы отварить в подсоленной воде 25-30 минут. Слить воду, налить чистую и поставить на огонь. Нарезать картофель кубиками и добавить к грибам. Посолить, поперчить. Лук и морковь нашинковать и обжарить на сливочном масле. Добавить лук и морковь к супу, готовить 5-7 минут. Натереть плавленый сыр и вмешать в суп. Подавать с зеленью.

Сливочный суп с лисичками

Сливочный суп с лисичками / Фото: instagram.com/levinpie_food/

Ингредиенты:

Картофель – 2 шт.

Лисички – 200 г

Лук, морковь – по половине

Чеснок – 2 зуб.

Сливки – 30 мл

Специи, соль, перец – по вкусу

Сливочное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Лисички пропарить на сковороде, чтобы убрать лишнюю жидкость. Добавить сливочное масло, специи и обжарить грибы в течение 5-7 минут. В кастрюле с толстым дном разогреть оливковое масло и обжарить измельченные лук, морковь, чеснок. Добавить воду и картофель. Довести до вкуса специями. Варить 20-25 минут. Украсить зеленью.

Крем-суп с белыми грибами и курицей

Крем-суп с белыми грибами и курицей / Фото: instagram.com/prostovvkusno/

Ингредиенты:

Куриное филе – 250 г

Грибы – 300 г

Лук, морковь – по 1 шт.

Сливки – 100 мл

Соль, перец, мускатный орех, специи – по вкусу

Способ приготовления:

Куриное филе промыть и разрезать на 4 части. Грибы промыть, нарезать кубиками. Морковь нарезать кружочками. Филе, грибы и морковь выложить в кастрюлю, залить 1 литром прохладной воды и поставить на средний огонь. Довести до кипения и варить 40 минут. За 5 минут до готовности посолить и добавить 100 мл сливок, перемешать. Лук мелко нарезать и обжарить на сковороде до золотистого цвета. Шумовкой достать из бульона грибы, курицу и морковь, добавить лук. Пробить в блендере, постепенно добавляя бульон. Подавать, украсив мускатным орехом.

Сливочный суп с грибами и картофелем

Грибной суп в мультиварке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Грибы (на выбор) – 100 г

Картофель – 3 шт.

Лук -1 шт.

Сливки – 100 мл

Петрушка, тимьян, соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Грибы тщательно промыть, мелко нарезать и выложить в чашу мультиварки. Картофель нарезать и добавить к грибам. Луковицу очистить, сделать надрез в виде креста, не разрезая полностью. Поместите в чашу мультиварки. Перевязать кулинарной нитью несколько веточек петрушки и тимьяна. Поместить к овощам и грибам. Залить водой и готовить в течение 30-40 минут на режиме "Тушение". Достать лук и травы. Влить сливки, посолить и поперчить по вкусу. Подавать с зеленью.

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