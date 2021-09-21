10 согревающих супов осени для уютных обедов и ужинов

Главные супные ингредиенты осени – тыква, баклажаны, чечевица. В этой подборке найдете как овощные крем-супы, так и максимально сытные харчо и чечевичный суп с курицей

Тыквенный суп / Фото: instagram.com/1803viktoriia/

Все кухни разные и особенные по-своему. Но не найти хотя бы одной, у которой не было бы супа. Есть такие, что не только завоевали свои территории, но и стали известными в мире. А когда на улице холодно – наступает их заслуженное время. Время для согревающих и ароматных супов. Они хороши к завтраку, на обед и ужин. Их рецептуру каждый раз можно видоизменять, делая их вкуснее и вкуснее. Собственно, с супами ниже можно поступать так же.

Суп-пюре с чечевицей и нутом

Лайфхаки для вкусного супа / Фото: instagram.com/urbanistka_vl/

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Морковь, лук – по 1 шт. (небольших)

Чеснок – 2 зуб.

Чечевица красная – 100 г

Нут вареный (или консервированный) – 200 г

Паприка красная, куркума – по 1 ч. л.

Бекон – 2 полоски или по вкусу

Бульон – 1,5 л

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Бекон мелко нарезать, обжарить в сотейнике, овощи нашинковать или нарезать кусочками и добавить к бекону, обжарить. Влить бульон, добавить чечевицу и 150 г нута. Варить на среднем огне под крышкой 20-25 минут. Добавить куркуму, паприку. Довести до вкуса солью и перцем. Пюрировать суп погружным блендером. Добавить немного бульона, если суп будет очень густым. Остальной нут обжарить на оливковом масле и добавить к супу. Украсить зеленью.

Осенний суп-соус с баклажанами

Осенний суп-соус с баклажанами / Фото: instagram.com/evgeniya_oknina

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Ингредиенты:

Фарш говяжий – 400 г

Лук, баклажан, болгарский перец, помидор – по 1 шт.

Картофель – 2-4 шт.

Томатный соус – 150 г

Соль, зелень, черный перец – по вкусу

Хмели-сунели, сухой чеснок, копченая паприка – по 1 ч. л.

Способ приготовления:

В кастрюле с толстым дном обжарить на небольшом количестве масла измельченный лук, к нему добавить фарш. Добавить нарезанные кубиком баклажаны, картофель, перец. Обжарить на сильном огне до полуготовности. Добавить нарезанный помидор и перемешать. Тушить несколько минут и добавить томатный соус, специи, соль. Залить кипятком до нужной консистенции. Накрыть крышкой и готовить на среднем огне 15 минут. В конце добавить зелень.

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Харчо с ткемали

Харчо / Фото: ru.depositphotos.com

Ингредиенты:

Говяжья грудинка – 1,2 кг

Лук репчатый – 600 г

Рис круглозерный – 100 г

Чеснок – 50 г

Томатная паста – 100 г

Алыча или соус Ткемали – 50 г

Орехи грецкие – 50 г

Кинза – 50 г

Базилик – 20 г

Тимьян – 5 г

Мята – 5 г

Кориандр – 1 ч. л.

Чили перец – 1/2 ч. л.

Листья пажитника – 1 ч. л.

Масло оливковое – 100 мл

Гранат – 1/2 шт.

Способ приготовления:

Мясо разрезать на крупные кусочки, с кости не снимать. Лук и чеснок мелко нарезать. Грецкие орехи прокалить на сухой сковороде, измельчить. В большой кастрюле на среднем огне обжарить лук. Когда подрумянится, добавить половину чеснока. Через минуту увеличить огонь и добавить мясо. Мясо должно обжариться со всех сторон до образования корочки. Уменьшить огонь на минимум, добавить томатную пасту, перемешать. Томатная паста должна пассероваться минут десять на малом огне, чтобы ни в коем случае не подгорела. Нагреть 3-3,5 литра воды, залить кипяток в общую кастрюлю, посолить. Засыпать рис и варить при слабом кипении 40 минут, периодически помешивая. Измельчить зелень и смешать пряности. Через 40 минут добавить грецкие орехи и ткемали (или алычу). Еще через 10 минут добавить пряности. Готовить еще 10 минут. Украсить зеленью и зернами граната.

Сливочный суп с брокколи

Сливочный суп с брокколи / Фото: instagram.com/madame_povary/

Ингредиенты:

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Сливки 10% – 300 мл

Масло сливочное – 50 г

Брокколи – 300 г

Картофель – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Мука – 4 ст. л.

Вода – 500 мл

Мускатный орех – на кончике ножа

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Лук и чеснок очистить и измельчить. Обжарить на сливочном масле 2-3 минуты. Добавить муку и обжаривать, помешивая, в течение нескольких минут. добавить воду и довести до кипения. Морковь натереть на крупной терке, картофель очистить и нарезать брусочками. Добавить в суп вместе с брокколи. Довести до вкуса солью, перцем. Добавить мускатный орех и готовить 15 минут на слабом огне. Влить сливки. Помешивая, довести до кипения. Украсить зеленью.

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Тыквенный суп

Тыквенный суп / Фото: instagram.com/1803viktoriia/

Ингредиенты:

Средняя тыква, лук, морковь – по 1 шт.

Картофель – 2-3 шт.

Куриный или овощной бульон – 2 ст.

Сливки – 100 мл

Соль, перец, специи – по вкусу

Тыквенные семечки, кунжут для украшения

Способ приготовления:

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В кастрюле для супа разогреть оливковое масло, выложить измельченные лук и морковь, обжарить 2-3 минуты. Тыкву нарезать кубиками и добавить в кастрюлю. Тоже самое сделать с картофелем. Влить бульон, добавить специи, соль и перец. Готовить на среднем огне около часа. Измельчить все с помощью блендера, добавляя бульон по необходимости. Довести до кипения. При подаче сбрызнуть оливковым маслом и посыпать семенами.

Суп-карри из цветной капусты

Суп-карри из цветной капусты / Фото: instagram.com/shashkinaelena/

Ингредиенты:

Цветная капуста – 800 г

Корень сельдерея – 500 г

Лук – 2 шт.

Масло оливковое – 2 ст. л.

Карри – 1-2 ч. л.

Зира – 1 ч. л.

Бульон овощной (куриный) – чуть больше литра

Чили сушеный для подачи

Способ приготовления:

Капусту разобрать на соцветия и нарезать средними кусочками, сельдерей и лук крупно нарезать. Бульон нагреть. В кастрюле с толстым дном разогреть растительное масло. Обжарить лук, добавить овощи, специи. Залить бульоном, чтобы овощи были покрыты. Довести до кипения и варить на медленном огне под крышкой 20-30 минут. Пюрировать суп блендером, при необходимости приправить солью и перцем. Разлить по тарелкам, украсить чили.

Сырный суп по-французски

Крем-суп с сыром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

500 мл куриного бульона;

75 г твердого сыра;

75 мл белого сухого вина;

2 яичных желтка;

1 ст. л. муки;

1 ст. л. сливочного масла;

2 ст. л. сметаны;

1 щепотка мускатного ореха;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

В кастрюле растопить небольшой кусочек сливочного масла. Добавить муку. Обжарить до орехового аромата. Добавить щепотку мускатного ореха, соль и перец по вкусу. В отдельной кастрюле соединить желтки со сметаной. Влить белое вино и нагреть, не доводя до кипения, желтки не должны свернуться. Уменьшить огонь до минимума, добавить яичную смесь. Постоянно помешивать в течение минуты и сразу снять с плиты. Добавить в суп тертый сыр и размешать, чтобы он расплавился.

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Картофельный крем-суп с имбирем

Картофельный суп-пюре / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Картофель – 4 шт.

Лук-порей – 1 стебель

Корень имбиря, натертый на мелкой терке – 3 ст. л.

Мясной бульон – 150-200 мл

Сливки – 2 ст. л.

Сливочное масло – 10 г

Соль, черный перец по вкусу

Способ приготовления:

Картофель нарезать кубиками. Варить на среднем огне 15-20 минут. Лук-порей нарезать небольшими полукольцами. Обжарить на сливочном масле 2 минуты. Добавить имбирь, готовить 3 минуты. Слить картофельный отвар. Картофель и луково-имбирную смесь пюрировать блендером. Добавить бульон и перемешать. Добавить сливки, соль и перец по вкусу, подогреть. При подаче украсить зеленью.

Сырный суп с овощами и филе

Сырный суп с овощами и курицей / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 кочан цветной капусты

2-3 л воды (зависит от величины кочана капусты)

300 г филе курицы или индейки

1 луковица

1 морковь

50-100 г плавленого сыра

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Отварить в подсоленной воде филе курицы, лук и морковь. Разделить на соцветия кочан капусты. Добавить капусту в бульон за 5-10 минут до конца варки. Филе нарезать на небольшие кусочки, вернуть в суп. Лук достать и пюрировать суп блендером. Добавить сыр и, помешивая, варить 5 минут на медленном огне. Дать настояться 10-15 минут. Подавать со свежей зеленью и гренками.

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Чечевичный суп с беконом

Суп из чечевицы / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

по 1 шт. болгарский перец, морковь, лук;

2 зуб. чеснока;

по 200 г красной чечевицы, бекона, картофеля;

150 мл томатного сока;

вода;

соль, перец, мята;

оливковое масло.

Способ приготовления:

Поджарить бекон до золотистого цвета. Переложить на доску и нарезать. В жире обжарить нарезанные овощи: лук, чеснок, морковь. Переложить зажарку в кастрюлю. Добавить болгарский перец и нарезанный картофель, слегка обжарить. Добавить чечевицу, перемешать и залить кипятком из чайника. Варить до готовности картофеля. Добавить соль и перец Часть супа переложить в тарелку, а часть прямо в кастрюле измельчить блендером. Влить томатный сок. Смешать обе части супа. Сбрызнуть суп оливковым маслом и украсить измельченной мятой.

И еще 8 способов, чтобы приготовить чечевицу, собраны здесь.