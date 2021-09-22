Лесные грибы на зиму: рецепты маринованных, сушеных, икры и даже кетчупа

Сушить грибы в духовке нужно только при открытой дверце. Вкуснейший грибной кетчуп можно приготовить из белых грибов и портобелло. А грибную икру попробуйте сделать из маслят или опят