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3 рецепта самых неожиданных заготовок на зиму с луком, лимоном и сливами

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
7 сентября, 14:54
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Из лука можно приготовить конфитюр, который отлично дополнит мясные блюда и сыр, из слив – очень пряное варенье с виски или коньяком, а соленые лимоны подарят соусу для рыбы или мяса особенный аромат
Рецепты оригинальных заготовок на зиму
Рецепты оригинальных заготовок на зиму / Фото: instagram.com/ilghiottoneumbro/

Давайте немного отойдем от наших любимых консервированных огурцов, помидоров и заготовок из баклажанов и откроем дорогу экспериментам. Но таким, которые вполне впишутся в радиус восприятия вкусовых рецепторов. Например, луковый конфитюр или, как его еще называют, мармелад – его любят французы и едят с сыром и хлебом. Соленые лимоны – известная марокканская находка. Это крайне оригинальная вещь, которую используют в соусах для мяса и рыбы. Те, кто пробовал соленые лимоны, уверяют – они ароматные. И наконец, сливовое варенье с виски или коньяком – оно не такое сладкое и с восхитительной кислинкой.

Сливовое варенье с виски

Максимум пользы будет в джемах, которые приготовлены без сахара и с короткой термической обработкой
Максимум пользы будет в джемах, которые приготовлены без сахара и с короткой термической обработкой / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты на 1,5 литра варенья

  • 2 кг слив (без косточек);
  • 120 мл виски или коньяка;
  • 150 мл воды;
  • 400 г сахара;
  • 1 палочка корицы;
  • 2 шт. гвоздики;
  • 4 горошины душистого перца.

Способ приготовления

  1. Сливы, специи, воду, сахар и 50 мл виски поместить в большую кастрюлю с толстым дном. Поставить на средний огонь и варить 20-25 минут, до разваривания слив.
  2. Удалить специи и взбить сливы блендером. Довести до повторного кипения, варить еще 10 минут, часто помешивая, чтобы испарилась лишняя жидкость.
  3. Влить оставшееся виски, довести варенье до повторного кипения и разлить по стерилизованным банкам.
  4. Закрыть банки стерилизованными крышками и пастеризовать банки в кипящей воде 15 минут.
  5. Банки аккуратно достать, вытереть насухо и перевернуть вверх дном. Накрыть одеялом или покрывалом и оставить так до остывания. Хранить в кладовке.

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Луковый конфитюр

Луковый конфитюр
Луковый конфитюр / Фото: instagram.com/na.taliya964/

Ингредиенты

  • 1 кг красного лука;
  • 5 ст. л. оливкового масла;
  • 2 ст. л. сливочного масла;
  • 5-6 ст. л. коричневого сахара;
  • 1 стакан красного сухого вина;
  • 1/3 стакана винного уксуса.

Способ приготовления

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  1. Нарезать полукольцами лук. Обжарить слегка на смеси масел.
  2. Добавить сахар и тушить 15 минут, пока лук не начнет карамелизоваться. Влить вино и уксус.
  3. Тушить на маленьком огне, пока не выпарится половина жидкости. Посолить.
  4. Остудить и переложить в банку. Хранить в холодильнике.

Соленые лимоны

Соленые лимоны
Соленые лимоны / Фото: instagram.com/victoria_kz_cn_il/

Ингредиенты

  • 3-4 средних лимонов;
  • 5 ст. л. соли;
  • 2 шт. лавровый лист;
  • по 1 ч. л. черный перец горошком, тмин, семена кориандра;
  • 2 бутона гвоздики.

Способ приготовления

  1. Банку обдать кипятком, заложить лавровый лист и гвоздику. В чаше смешать соль с оставшимися специями.
  2. Сделать надрезы у лимонов, не разрезая их до конца. Заполнить каждый надрез смесью соли и приправ и по очереди утрамбовать в банку.
  3. Закрыть банку и помесить ее в холодильник. Через неделю лимоны будут готовы.

Рецепт закруток из запеченного перца узнаете из видео.

И еще 12 заготовок на зиму, которые вы с удовольствием съедите зимой, найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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