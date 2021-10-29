Рагу из свинины в мультиварке – рецепт с красным вином, оливками и помидорами

Рагу – лучший представитель из списка комфортной еды. Оно не требует особых усилий: нужно просто нарезать все, что в него входит, возможно, обжарить некоторые ингредиенты, сложить вместе и ждать, пока оно тушится.

Максимально удобно, когда это дело происходит в мультиварке.

Рагу из свинины в мультиварке / Фото: cooking.nytimes.com

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Для рецепта от The New York Times нужны семена кориандра. Интересно, что авторы этого рагу советуют слегка обжарить их на сухой сковороде, немного потолочь и ставить в холодильнике на полчаса.

Итак, пока готовите любимый гарнир, рагу готовится оказаться за тихим семейным столом.

Рагу из свинины в мультиварке

Ингредиенты:

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800 г свинины, нарезанной небольшими кусками;

6 зуб. чеснока, пропущенные через пресс;

по 1 ст. л. нарезанного свежего розмарина; нарезанного шалфея;

большая щепотка хлопьев красного перца;

1 ч. л. семян кориандра;

100 мл сухого красного вина;

банка помидоров в собственном соку (можно заменить свежими);

2 шт. моркови, нарезанной ломтиками;

100 г зеленых оливок без косточек;

соль, перец, оливковое масло;

петрушка или базилик – для подачи.

Как приготовить: