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Рагу зі свинини в мультиварці – рецепт з червоним вином, оливками та помідорами

Ірина Маслова
29 жовтня, 19:00
Не треба боятися присутності оливок, вони не зіпсують смаку. Помідори в рецепті консервовані у власному соку, але гірше не стане, якщо використовувати свіжі

Рагу – найкращий представник зі списку комфортної їжі. Воно не вимагає особливих зусиль: потрібно просто нарізати все, що до нього входить, можливо, обсмажити деякі інгредієнти, скласти разом і чекати, доки воно тушкується.

Максимально зручно, коли ця справа відбувається в мультиварці.

Рагу зі свинини в мультиварці / Фото: cooking.nytimes.com

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Для рецепта від The New York Times потрібне насіння коріандру. Цікаво, що автори цього рагу радять злегка обсмажити його на сухій сковороді, трохи потовкти і поставити в холодильнику на пів години.

Отже, поки готуєте улюблений гарнір, рагу готується опинитися за тихим сімейним столом.

Рагу зі свинини в мультиварці

Інгредієнти:

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  • 800 г свинини, нарізаної невеликими шматками;
  • 6 зуб. часнику, пропущені через прес;
  • за 1 ст. л. нарізаного свіжого розмарину; нарізаної шавлії;
  • велика дрібка пластівців червоного перцю;
  • 1 ч. л. насіння коріандру;
  • 100 мл сухого червоного вина;
  • бляшанка помідорів у власному соку (можна замінити свіжими);
  • 2 шт. моркви, нарізаної скибочками;
  • 100 г зелених оливок без кісточок;
  • сіль, перець, оливкова олія;
  • петрушка або базилік – для подачі.

Як приготувати:

  1. Приправте свинину сіллю та перцем. У великій мисці змішайте свинину, часник, розмарин, шавлію та пластівці червоного перцю.
  2. На сухій сковороді обсмажте насіння коріандру до появи аромату 1-2 хвилини. Злегка подрібніть та поставте в холодильник на 30 хвилин.
  3. Увімкніть мультиварку в режимі тушкування. Додайте 1 столову ложку олії і дайте їй нагрітися декілька секунд, потім додайте одну частину свинини, дайте підрум'янитися від 2 до 3 хвилин з кожного боку, потім перекладіть на тарілку. І так з усією свининою.
  4. Додайте вино та дайте закипіти, готуйте приблизно 2 хвилини. Подрібніть помідори та покладіть у чашу. Поверніть свинину, додайте моркву та 100 мл склянки води. Готуйте 45 хвилин.
  5. Перекладіть свинину на тарілку. Додайте оливки, доведіть до смаку спеціями.
  6. Викладіть соус на свинину, прикрасьте петрушкою та базиліком.