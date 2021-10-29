Рагу зі свинини в мультиварці – рецепт з червоним вином, оливками та помідорами

Рагу – найкращий представник зі списку комфортної їжі. Воно не вимагає особливих зусиль: потрібно просто нарізати все, що до нього входить, можливо, обсмажити деякі інгредієнти, скласти разом і чекати, доки воно тушкується.
Максимально зручно, коли ця справа відбувається в мультиварці.
Рагу зі свинини в мультиварці / Фото: cooking.nytimes.com
Для рецепта від The New York Times потрібне насіння коріандру. Цікаво, що автори цього рагу радять злегка обсмажити його на сухій сковороді, трохи потовкти і поставити в холодильнику на пів години.
Отже, поки готуєте улюблений гарнір, рагу готується опинитися за тихим сімейним столом.
Рагу зі свинини в мультиварці
Інгредієнти:
- 800 г свинини, нарізаної невеликими шматками;
- 6 зуб. часнику, пропущені через прес;
- за 1 ст. л. нарізаного свіжого розмарину; нарізаної шавлії;
- велика дрібка пластівців червоного перцю;
- 1 ч. л. насіння коріандру;
- 100 мл сухого червоного вина;
- бляшанка помідорів у власному соку (можна замінити свіжими);
- 2 шт. моркви, нарізаної скибочками;
- 100 г зелених оливок без кісточок;
- сіль, перець, оливкова олія;
- петрушка або базилік – для подачі.
Як приготувати:
- Приправте свинину сіллю та перцем. У великій мисці змішайте свинину, часник, розмарин, шавлію та пластівці червоного перцю.
- На сухій сковороді обсмажте насіння коріандру до появи аромату 1-2 хвилини. Злегка подрібніть та поставте в холодильник на 30 хвилин.
- Увімкніть мультиварку в режимі тушкування. Додайте 1 столову ложку олії і дайте їй нагрітися декілька секунд, потім додайте одну частину свинини, дайте підрум'янитися від 2 до 3 хвилин з кожного боку, потім перекладіть на тарілку. І так з усією свининою.
- Додайте вино та дайте закипіти, готуйте приблизно 2 хвилини. Подрібніть помідори та покладіть у чашу. Поверніть свинину, додайте моркву та 100 мл склянки води. Готуйте 45 хвилин.
- Перекладіть свинину на тарілку. Додайте оливки, доведіть до смаку спеціями.
- Викладіть соус на свинину, прикрасьте петрушкою та базиліком.