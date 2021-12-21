Рецепт хрустящих "Слоеных язычков", которые стоили когда-то 7 копеек

Эти "Слоеные язычки", как и "Трубочки" с белковым кремом, еще нужно было уметь есть. В прямом смысле этого слова.

В кафетерии они стоили 7 копеек, их выдавали на блюдце. Только возьмешь "Язычок" в руку – он уже начинал рассыпаться. Собирать остатки с тарелки приходилось руками.

"Слоеные язычки" - рецепт как в детстве / Фото: instagram.com/vkusnay_eda_ot_nadine

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Но для многих это печенье – действительно вкус детства, и вызывает только самые теплые воспоминания.

Конечно, можно пойти простым путем и использовать готовое слоеное тесто. А можно постараться и испечь классные домашние "Язычки", которые оценят все близкие.

Мы нашли интересный рецепт от vkusnay_eda_ot_nadine, в котором тесто нужно замесить самостоятельно и приготовить сливочную крошку.

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"Слоеные язычки"

Ингредиенты:

200 мл воды;

1/3 ч. л. соли;

300-400 г муки.

Для крошки:

300 г холодного сливочного масла;

1 ст. муки.

Для посыпки:

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50 г сахара;

30 г сливочного масла.

Как приготовить: