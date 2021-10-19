Рецепт куриных бедер в чесночно-цитрусовом соусе, вы приготовите это за 40 минут

Эти куриные бедра могут стать не просто любимым семейным ужином, они тянут на торжественный стол. Ведь найти тех, кто делал такие эксперименты, сложно. Лайм и чеснок практически тушатся в курином жиру, создавая для соуса невероятную текстуру ну и аромат, догадаться о котором несложно. Если любите курицу на сковороде, то этот рецепт достоин внимания.

Куриные бедра в чесночно-цитрусовом соусе

Ингредиенты:

Куриные бедра в чесночно-цитрусовом соусе / Фото: cooking.nytimes.com

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450 г куриных бедер;

пучок зеленого лука;

головка чеснока, неочищенная и разрезанная пополам;

2 зуб. чеснока, очищенные и мелко натертые;

2 ст. л. сока лайма;

1 лайм;

по 1 ст. л. соевого соуса, оливкового масла;

соль, перец.

Как приготовить: