Рецепт куриных бедер в чесночно-цитрусовом соусе, вы приготовите это за 40 минут

Эти куриные бедра могут стать не просто любимым семейным ужином, они тянут на торжественный стол. Ведь найти тех, кто делал такие эксперименты, сложно. Лайм и чеснок практически тушатся в курином жиру, создавая для соуса невероятную текстуру ну и аромат, догадаться о котором несложно. Если любите курицу на сковороде, то этот рецепт достоин внимания.
Куриные бедра в чесночно-цитрусовом соусе
Ингредиенты:
Куриные бедра в чесночно-цитрусовом соусе / Фото: cooking.nytimes.com
- 450 г куриных бедер;
- пучок зеленого лука;
- головка чеснока, неочищенная и разрезанная пополам;
- 2 зуб. чеснока, очищенные и мелко натертые;
- 2 ст. л. сока лайма;
- 1 лайм;
- по 1 ст. л. соевого соуса, оливкового масла;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Обмазать курицу солью и перцем с обеих сторон.
- Нагрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Положите курицу кожей вниз и готовьте, пока курица не станет хрустящей, 10 минут. Переверните курицу кожей вверх. Готовьте до золотистого цвета, 4-6 минут.
- Нарежьте тонко лук.
- Добавьте разрезанную головку чеснока срезом вниз и лук в сковороду. Приправьте солью и перцем, перемешивая, чтобы покрыть лук и чеснок куриным жиром. Готовьте, пока зеленый лук не подрумянится, около 3 минут. Добавьте тертый чеснок и готовьте несколько минут.
- Добавьте сок лайма, соевый соус и 1 стакан воды. Доведите до кипения. Готовьте, пока курица не станет мягкой, а жидкость не уменьшится, от 15 до 20 минут. Уберите чеснок.
- Посыпьте курицу нарезанным зеленым луком и цедрой лайма. Нарежьте лайм на четвертинки и подавайте вместе.
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