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Рецепт куриных бедер в чесночно-цитрусовом соусе, вы приготовите это за 40 минут

Ирина Маслова
19 октября, 15:45
Подготовьте немного хлеба к курице, так как вам захочется съесть еще и соус, в котором она тушится. Сам же соус готовится на основе сока лайма и головки чеснока, который не нужно чистить

Эти куриные бедра могут стать не просто любимым семейным ужином, они тянут на торжественный стол. Ведь найти тех, кто делал такие эксперименты, сложно. Лайм и чеснок практически тушатся в курином жиру, создавая для соуса невероятную текстуру ну и аромат, догадаться о котором несложно. Если любите курицу на сковороде, то этот рецепт достоин внимания.

Куриные бедра в чесночно-цитрусовом соусе

Ингредиенты:

Куриные бедра в чесночно-цитрусовом соусе / Фото: cooking.nytimes.com

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  • 450 г куриных бедер;
  • пучок зеленого лука;
  • головка чеснока, неочищенная и разрезанная пополам;
  • 2 зуб. чеснока, очищенные и мелко натертые;
  • 2 ст. л. сока лайма;
  • 1 лайм;
  • по 1 ст. л. соевого соуса, оливкового масла;
  • соль, перец.

Как приготовить:

  1. Обмазать курицу солью и перцем с обеих сторон.
  2. Нагрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Положите курицу кожей вниз и готовьте, пока курица не станет хрустящей, 10 минут. Переверните курицу кожей вверх. Готовьте до золотистого цвета, 4-6 минут.
  3. Нарежьте тонко лук.
  4. Добавьте разрезанную головку чеснока срезом вниз и лук в сковороду. Приправьте солью и перцем, перемешивая, чтобы покрыть лук и чеснок куриным жиром. Готовьте, пока зеленый лук не подрумянится, около 3 минут. Добавьте тертый чеснок и готовьте несколько минут.
  5. Добавьте сок лайма, соевый соус и 1 стакан воды. Доведите до кипения. Готовьте, пока курица не станет мягкой, а жидкость не уменьшится, от 15 до 20 минут. Уберите чеснок.
  6. Посыпьте курицу нарезанным зеленым луком и цедрой лайма. Нарежьте лайм на четвертинки и подавайте вместе.

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