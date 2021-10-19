Рецепт курячих стегон у часниково-цитрусовому соусі, ви приготуєте це за 40 хвилин

Ці курячі стегна можуть стати не просто улюбленою сімейною вечерею, вони тягнуть на урочистий стіл. Адже знайти тих, хто робив такі експерименти, складно. Лайм і часник практично тушкуються в курячому жиру, надаючи соусу неймовірну текстуру ну й аромат, здогадатися про який нескладно. Якщо любите курку на сковороді, то цей рецепт вартий уваги.

Курячі стегна у часниково-цитрусовому соусі

Інгредієнти:

Курячі стегна в часниково-цитрусовому соусі / Фото: cooking.nytimes.com

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450 г курячих стегон;

пучок зеленої цибулі;

головка часнику, неочищена та розрізана навпіл;

2 зуб. часнику, очищені й дрібно натерті;

2 ст. л. соку лайма;

1 лайм;

по 1 ст. л. соєвого соусу, оливкової олії;

сіль, перець.

Як приготувати: