Рецепт курячих стегон у часниково-цитрусовому соусі, ви приготуєте це за 40 хвилин

Ці курячі стегна можуть стати не просто улюбленою сімейною вечерею, вони тягнуть на урочистий стіл. Адже знайти тих, хто робив такі експерименти, складно. Лайм і часник практично тушкуються в курячому жиру, надаючи соусу неймовірну текстуру ну й аромат, здогадатися про який нескладно. Якщо любите курку на сковороді, то цей рецепт вартий уваги.
Курячі стегна у часниково-цитрусовому соусі
Інгредієнти:
Курячі стегна в часниково-цитрусовому соусі / Фото: cooking.nytimes.com
- 450 г курячих стегон;
- пучок зеленої цибулі;
- головка часнику, неочищена та розрізана навпіл;
- 2 зуб. часнику, очищені й дрібно натерті;
- 2 ст. л. соку лайма;
- 1 лайм;
- по 1 ст. л. соєвого соусу, оливкової олії;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- Обмазати курку сіллю і перцем з обох боків.
- Нагрійте олію у великій сковороді на середньому вогні. Покладіть курку шкірою вниз і готуйте, доки курка не стане хрусткою, 10 хвилин. Переверніть курку шкірою вгору. Готуйте до золотавого кольору, 4-6 хвилин.
- Наріжте тонко цибулю.
- Додайте розрізану головку часнику зрізом вниз і цибулю в сковороду. Приправте сіллю і перцем, перемішуючи, щоби покрити цибулю і часник курячим жиром. Готуйте, доки зелена цибуля не підрум'яниться, близько 3 хвилин. Додайте тертий часник і готуйте кілька хвилин.
- Додайте сік лайма, соєвий соус і 1 склянку води. Доведіть до кипіння. Готуйте, доки курка не стане м'якою, а рідина не зменшиться, від 15 до 20 хвилин. Приберіть часник.
- Посипте курку нарізаною зеленою цибулею і цедрою лайма. Наріжте лайм на четвертинки і подавайте разом.