Рецепт куриных грудок с грибным пюре – этот ужин станет постоянным

В чем секрет идеального ужина – это ароматное мясо с овощным гарниром. Если вы любите разные блюда с куриным филе и грудкой, то рецепт ниже нужно обязательно испробовать.
Вonappetit.com предлагают подавать курицу с нежным грибным пюре из шампиньонов. В качестве дополнительных ингредиентов возьмите шпинат или мангольд.
Куриные грудки с грибным пюре / Фото: www.bonappetit.com
Куриные грудки с грибным пюре
Ингредиенты для грибного пюре:
- 4 ст. л. сливочного масла;
- 250 г шампиньонов, разрезанных пополам;
- 2 лук-шалот, мелко нарезанный;
- 3 зубчики чеснока, мелко нарезанные;
- по 1 веточка тимьяна, лавровый лист;
- 400 мл куриного бульона;
- 200 мл сливок;
- 2 ст. л. сметаны;
- соль, перец.
Для курицы:
- 2 шт. куриных грудок с кожей;
- 3 ст. л. оливкового масла;
- по 1 шт. лук-шалот, зубчик чеснока, лавровый лист, измельченные;
- 400 мл куриного бульона;
- 2 ст. л. сливочного масла;
- соль, перец;
- пучок мангольда или шпината.
Как приготовить:
- Для грибного пюре растопите сливочное масло, добавьте грибы и готовьте 6-8 минут.
- Добавьте лук-шалот, чеснок, тимьян, лавровый лист и бульон, доведите до кипения и тушите 8-10 минут.
- Влейте сливки и тушите 12 минут. Уберите тимьян и лавровый лист и переложите смесь в блендер. Приправьте солью и перцем, измельчите.
- Для курицы разогрейте духовку до 180 градусов, курицу обсушите салфетками и приправьте солью и перцем.
- Нагрейте сливочное масло на сковороде и обжарьте грудки кожей вниз около 3 минут. Переложите курицу на противень с бортиком и переверните кожицей вверх. Запекайте, пока кожа не станет золотистой, около 30 минут. Дайте отдохнуть 5 минут, нарежьте на кусочки.
- Соедините лук-шалот, чеснок, лавровый лист, бульон и масло, доведите до кипения и готовьте 15 минут. Процедите соус.
- В сливочном масле обжарьте мангольд или шпинат около 2 минут. Добавьте соль и перец.
- Разложите грибное пюре по тарелкам, сверху – шпинат и курица. Полейте соусом.