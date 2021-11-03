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Рецепт куриных грудок с грибным пюре – этот ужин станет постоянным

Ирина Маслова
3 ноября, 18:33
Сначала курица слегка обжаривается в сливочном масле, потом запекается в духовке. Для пюре нужны шампиньоны, их можно заменить любимыми лесными

В чем секрет идеального ужина – это ароматное мясо с овощным гарниром. Если вы любите разные блюда с куриным филе и грудкой, то рецепт ниже нужно обязательно испробовать.

Вonappetit.com предлагают подавать курицу с нежным грибным пюре из шампиньонов. В качестве дополнительных ингредиентов возьмите шпинат или мангольд.

Куриные грудки с грибным пюре / Фото: www.bonappetit.com

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Куриные грудки с грибным пюре

Ингредиенты для грибного пюре:

  • 4 ст. л. сливочного масла;
  • 250 г шампиньонов, разрезанных пополам;
  • 2 лук-шалот, мелко нарезанный;
  • 3 зубчики чеснока, мелко нарезанные;
  • по 1 веточка тимьяна, лавровый лист;
  • 400 мл куриного бульона;
  • 200 мл сливок;
  • 2 ст. л. сметаны;
  • соль, перец.

Для курицы:

  • 2 шт. куриных грудок с кожей;
  • 3 ст. л. оливкового масла;
  • по 1 шт. лук-шалот, зубчик чеснока, лавровый лист, измельченные;
  • 400 мл куриного бульона;
  • 2 ст. л. сливочного масла;
  • соль, перец;
  • пучок мангольда или шпината.

Как приготовить:

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  1. Для грибного пюре растопите сливочное масло, добавьте грибы и готовьте 6-8 минут.
  2. Добавьте лук-шалот, чеснок, тимьян, лавровый лист и бульон, доведите до кипения и тушите 8-10 минут.
  3. Влейте сливки и тушите 12 минут. Уберите тимьян и лавровый лист и переложите смесь в блендер. Приправьте солью и перцем, измельчите.
  4. Для курицы разогрейте духовку до 180 градусов, курицу обсушите салфетками и приправьте солью и перцем.
  5. Нагрейте сливочное масло на сковороде и обжарьте грудки кожей вниз около 3 минут. Переложите курицу на противень с бортиком и переверните кожицей вверх. Запекайте, пока кожа не станет золотистой, около 30 минут. Дайте отдохнуть 5 минут, нарежьте на кусочки.
  6. Соедините лук-шалот, чеснок, лавровый лист, бульон и масло, доведите до кипения и готовьте 15 минут. Процедите соус.
  7. В сливочном масле обжарьте мангольд или шпинат около 2 минут. Добавьте соль и перец.
  8. Разложите грибное пюре по тарелкам, сверху – шпинат и курица. Полейте соусом.