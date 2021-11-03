Рецепт курячої грудинки з грибним пюре – ця вечеря стане постійною

У чому секрет ідеальної вечері – це духмяне м'ясо з овочевим гарніром. Якщо ви любите різні страви з курячим філе та грудинкою, то рецепт нижче потрібно обов'язково випробувати.
Вonappetit.com пропонують подавати курку з ніжним грибним пюре з печериць. Як додаткові інгредієнти візьміть шпинат або мангольд.
Курячі грудки з грибним пюре / Фото: www.bonappetit.com
Курячі грудинки з грибним пюре
Інгредієнти для грибного пюре:
- 4 ст. л. вершкового масла;
- 250 г печериць, розрізаних навпіл;
- 2 цибулі-шалот, дрібно нарізаної;
- 3 зубчики часнику, дрібно нарізані;
- по 1 гілочка чебрецю, лаврове листя;
- 400 мл курячого бульйону;
- 200 мл вершків;
- 2 ст. л. сметани;
- сіль, перець.
Для курки:
- 2 шт. курячих грудинок зі шкірою;
- 3 ст. л. оливкової олії;
- по 1 шт. цибуля-шалот, зубчик часнику, лаврове листя, подрібнені;
- 400 мл курячого бульйону;
- 2 ст. л. вершкового масла;
- сіль, перець;
- пучок мангольда або шпинату.
Як приготувати:
- Для грибного пюре розтопіть вершкове масло, додайте гриби і готуйте 6-8 хвилин.
- Додайте цибулю-шалот, часник, чебрець, лаврове листя і бульйон, доведіть до кипіння і тушкуйте 8-10 хвилин.
- Влийте вершки та тушкуйте 12 хвилин. Заберіть чебрець і лаврове листя і перекладіть суміш у блендер. Приправте сіллю та перцем, подрібніть.
- Для курки розігрійте духовку до 180 градусів, курку обсушіть серветками і приправте сіллю та перцем.
- Нагрійте вершкове масло на сковороді і обсмажте грудинки шкірою вниз близько 3 хвилин. Перекладіть курку на деко з бортиком і переверніть шкіркою вгору. Запікайте, доки шкіра не стане золотавою, близько 30 хвилин. Дайте відпочити 5 хвилин, наріжте на шматочки.
- З'єднайте цибулю-шалот, часник, лаврове листя, бульйон та олію, доведіть до кипіння і готуйте 15 хвилин. Процідіть соус.
- У вершковому маслі обсмажте мангольд або шпинат близько 2 хвилин. Додайте сіль та перець.
- Розкладіть грибне пюре по тарілках, зверху – шпинат та курку. Полийте соусом.