Рецепт курячої грудинки з грибним пюре – ця вечеря стане постійною

У чому секрет ідеальної вечері – це духмяне м'ясо з овочевим гарніром. Якщо ви любите різні страви з курячим філе та грудинкою, то рецепт нижче потрібно обов'язково випробувати.

Вonappetit.com пропонують подавати курку з ніжним грибним пюре з печериць. Як додаткові інгредієнти візьміть шпинат або мангольд.

Курячі грудки з грибним пюре / Фото: www.bonappetit.com

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Курячі грудинки з грибним пюре

Інгредієнти для грибного пюре:

4 ст. л. вершкового масла;

250 г печериць, розрізаних навпіл;

2 цибулі-шалот, дрібно нарізаної;

3 зубчики часнику, дрібно нарізані;

по 1 гілочка чебрецю, лаврове листя;

400 мл курячого бульйону;

200 мл вершків;

2 ст. л. сметани;

сіль, перець.

Для курки:

2 шт. курячих грудинок зі шкірою;

3 ст. л. оливкової олії;

по 1 шт. цибуля-шалот, зубчик часнику, лаврове листя, подрібнені;

400 мл курячого бульйону;

2 ст. л. вершкового масла;

сіль, перець;

пучок мангольда або шпинату.

Як приготувати:

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