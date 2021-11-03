Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Рецепт курячої грудинки з грибним пюре – ця вечеря стане постійною

Ірина Маслова
3 листопада, 18:33
Спочатку курка злегка обсмажується у вершковому маслі, потім запікається у духовці. Для пюре потрібні печериці, їх можна замінити улюбленими лісовими

У чому секрет ідеальної вечері – це духмяне м'ясо з овочевим гарніром. Якщо ви любите різні страви з курячим філе та грудинкою, то рецепт нижче потрібно обов'язково випробувати.

Вonappetit.com пропонують подавати курку з ніжним грибним пюре з печериць. Як додаткові інгредієнти візьміть шпинат або мангольд.

Курячі грудки з грибним пюре / Фото: www.bonappetit.com

Реклама

Курячі грудинки з грибним пюре

Інгредієнти для грибного пюре:

  • 4 ст. л. вершкового масла;
  • 250 г печериць, розрізаних навпіл;
  • 2 цибулі-шалот, дрібно нарізаної;
  • 3 зубчики часнику, дрібно нарізані;
  • по 1 гілочка чебрецю, лаврове листя;
  • 400 мл курячого бульйону;
  • 200 мл вершків;
  • 2 ст. л. сметани;
  • сіль, перець.

Для курки:

  • 2 шт. курячих грудинок зі шкірою;
  • 3 ст. л. оливкової олії;
  • по 1 шт. цибуля-шалот, зубчик часнику, лаврове листя, подрібнені;
  • 400 мл курячого бульйону;
  • 2 ст. л. вершкового масла;
  • сіль, перець;
  • пучок мангольда або шпинату.

Як приготувати:

Реклама
  1. Для грибного пюре розтопіть вершкове масло, додайте гриби і готуйте 6-8 хвилин.
  2. Додайте цибулю-шалот, часник, чебрець, лаврове листя і бульйон, доведіть до кипіння і тушкуйте 8-10 хвилин.
  3. Влийте вершки та тушкуйте 12 хвилин. Заберіть чебрець і лаврове листя і перекладіть суміш у блендер. Приправте сіллю та перцем, подрібніть.
  4. Для курки розігрійте духовку до 180 градусів, курку обсушіть серветками і приправте сіллю та перцем.
  5. Нагрійте вершкове масло на сковороді і обсмажте грудинки шкірою вниз близько 3 хвилин. Перекладіть курку на деко з бортиком і переверніть шкіркою вгору. Запікайте, доки шкіра не стане золотавою, близько 30 хвилин. Дайте відпочити 5 хвилин, наріжте на шматочки.
  6. З'єднайте цибулю-шалот, часник, лаврове листя, бульйон та олію, доведіть до кипіння і готуйте 15 хвилин. Процідіть соус.
  7. У вершковому маслі обсмажте мангольд або шпинат близько 2 хвилин. Додайте сіль та перець.
  8. Розкладіть грибне пюре по тарілках, зверху – шпинат та курку. Полийте соусом.