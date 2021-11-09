Рецепт оранжевых макарон с сыром – нужно немного тыквенного пюре

Макароны можно есть даже вечером, итальянцы с этим очень согласны. Но с этими макаронами, вернее, дополнительными ингредиентами, нужно быть осторожным. Там есть много сыра и жирные сливки.

Нужна большая форма для запекания, в рецепте от Мashed.com их 400 граммов. А это означает, что этой вкуснейшей оранжевой пасты хватит не на один семейный обед или ужин.

Макароны с тыквой и сыром / Фото: www.mashed.com

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И если вы любите самые разные запеканки с пастой, то обязательно попробуйте и эту.

Макароны с сыром и тыквой

Ингредиенты:

по 400 г макарон, сыра;

250 г жирных сливок;

2 ст. л. сливочного масла;

100 г тыквенного пюре;

1 ч. л. соли.

Как приготовить:

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