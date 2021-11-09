Рецепт помаранчевих макаронів із сиром – потрібно трохи гарбузового пюре

Макарони можна їсти навіть увечері, італійці з цим дуже згодні. Але з цими макаронами, точніше додатковими інгредієнтами, потрібно бути обережним. Там є багато сиру та жирні вершки.

Потрібна велика форма для запікання, в рецепті від Мashed.com їх 400 грамів. А це означає, що цієї смачної помаранчевої пасти вистачить не на один сімейний обід або вечерю.

Макарони з гарбузом та твердим сиром / Фото: www.mashed.com

Реклама

І якщо ви любите різні запіканки з пастою, то обов'язково спробуйте і цю.

Макарони із сиром та гарбузом

Інгредієнти:

по 400 г макаронів, сиру;

250 г жирних вершків;

2 ст. л. вершкового масла;

100 г гарбузового пюре;

1 ч. л. солі.

Як приготувати:

Реклама