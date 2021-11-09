Рецепт помаранчевих макаронів із сиром – потрібно трохи гарбузового пюре

Макарони можна їсти навіть увечері, італійці з цим дуже згодні. Але з цими макаронами, точніше додатковими інгредієнтами, потрібно бути обережним. Там є багато сиру та жирні вершки.
Потрібна велика форма для запікання, в рецепті від Мashed.com їх 400 грамів. А це означає, що цієї смачної помаранчевої пасти вистачить не на один сімейний обід або вечерю.
Макарони з гарбузом та твердим сиром / Фото: www.mashed.com
І якщо ви любите різні запіканки з пастою, то обов'язково спробуйте і цю.
Макарони із сиром та гарбузом
Інгредієнти:
- по 400 г макаронів, сиру;
- 250 г жирних вершків;
- 2 ст. л. вершкового масла;
- 100 г гарбузового пюре;
- 1 ч. л. солі.
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Приготуйте макарони, згідно з інструкцією на упаковці. Злийте воду і відкладіть.
- Додайте до макаронів 2 склянки сиру, вершки, олію, гарбузове пюре та сіль.
- Перемішайте макарони з тертим сиром і вилийте у форму для запікання.
- Зверху посипте рештою сиру і запікайте 25 хвилин.