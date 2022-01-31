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Рецепт яичницы песто, которая совершила маленькую революцию в TikTok

Ирина Маслова
31 января, 07:10
Скорее всего, вы забудете, что яйца нужно жарить на растительном масле или на сливочном. Для этого существует соус песто. Яичница получается невероятной красоты

Яичниц на планете существует сотни. Одни из них – изысканная кокот из Франции и максимально сытная чирбули с орехами из Грузии.

Теперь можно готовить яичницу с песто – получается абсолютный взрыв не только цвета, но и вкуса.

Яичница с песто из TikTok / Фото: instagram.com/modernfoodstories

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Вероятно, впервые эта яичница появилась в TikTok благодаря пользователю @amywilichowski.

Рецепт был моментально подхвачен другими – и сегодня эту яичницу предлагают подавать не тосте, с авокадо, украшать самым разным тертым сыром.

Здесь найдете рецепт шерстяного хлеба, рецепт которого очень популярен в YouTube.

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Как приготовить яичницу песто

Яичница песто / Фото: instagram.com/greenspoonke

Сделать это максимально просто. Несколько столовых ложек соуса разогреть на сковороде, а потом разбить туда яйца.

Если хочется болтунью, то взбитые яйца перемешиваются с горячим песто. Специи добавляются по вкусу.

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Здесь можно посмотреть весь процесс приготовления.