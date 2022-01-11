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Рецепт гылунов – украинских вареников-гигантов с мясом

Ирина Маслова
11 января, 12:37
Тесто для них, как требует традиция, режется на квадраты. Когда на них попала начинка, то скрепляются гылуны наискосок. Мясо для начинки нужно предварительно отварить. Подавать со шкварками и сметаной

Старый Новый год, который все мы будем встречать 13 января, – это прежде всего вареники. Мы рассказывали некоторые тонкости для приготовления их и начинок.

Так что можно взять это на вооружение и сделать к празднику вареники-гиганты гылуны.

Гылуны с мясом - рецепт вареников на старый Новый год / Фото: twitter.com/bookforcooking

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Встречаются разные варианты – с отварным мясом и луком внутри или потрохами.

В рецепте от sergej-pozhar.livejournal.com – это говядина.

Гылуны с мясом

Ингредиенты:

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  • Говядина, лук – по вкусу
  • Вода – 150 г
  • Мука – 250 г
  • Растительное масло – 2 ст. л.
  • Соль, перец, специи

Как приготовить:

  1. Муку просеять, подсолить. Добавить растительное масло. Смешать масло с мукой. Вскипятить воду.
  2. Подливая горячую воду, замесить тесто. В течении 10-15 минут интенсивно вымешивать тесто.
  3. Отложить тесто на 20-30 минут, накрыв его. За это время тесто коротко вымесить еще два раза.
  4. Для начинки лук мелко порезать и обжарить на масле до золотистости.
  5. Мясо мелко нарезать и добавить к луку, посолить, поперчить.
  6. Тесто раскатать на квадраты и слепить вареники, соединяя края наискосок и закручивая внутрь.
  7. Отварить в подсоленной воде до готовности. Подавать со сметаной и шкварками.