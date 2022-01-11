Рецепт гилунів – українських вареників-гігантів з м'ясом

Старий Новий рік, який усі ми зустрічатимемо 13 січня, – це насамперед вареники. Ми розповідали деякі тонкощі для приготування їх та начинок.

Тож можна взяти це на озброєння та зробити до свята вареники-гіганти гилуни.

Гилуни з м'ясом – рецепт вареників на старий Новий рік / Фото: twitter.com/bookforcooking

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Зустрічаються різні варіянти – з відвареним м'ясом і цибулею всередині або тельбухами.

У рецепті від sergej-pozhar.livejournal.com – це яловичина.

Гилуни з м'ясом

Інгредієнти:

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Яловичина, цибуля – за смаком

Вода – 150 г

Борошно – 250 г

Олія – 2 ст. л.

Сіль, перець, спеції

Як приготувати: