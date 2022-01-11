Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Рецепт гилунів – українських вареників-гігантів з м'ясом

Ірина Маслова
11 січня, 12:37
Тісто для них, як вимагає традиція, ріжеться на квадрати. Коли на них потрапила начинка, то скріплюються гилуни навскіс. М'ясо для начинки необхідно попередньо відварити. Подавати зі шкварками та сметаною

Старий Новий рік, який усі ми зустрічатимемо 13 січня, – це насамперед вареники. Ми розповідали деякі тонкощі для приготування їх та начинок.

Тож можна взяти це на озброєння та зробити до свята вареники-гіганти гилуни.

Гилуни з м'ясом – рецепт вареників на старий Новий рік / Фото: twitter.com/bookforcooking

Реклама

Зустрічаються різні варіянти – з відвареним м'ясом і цибулею всередині або тельбухами.

У рецепті від sergej-pozhar.livejournal.com – це яловичина.

Гилуни з м'ясом

Інгредієнти:

Реклама
  • Яловичина, цибуля – за смаком
  • Вода – 150 г
  • Борошно – 250 г
  • Олія – 2 ст. л.
  • Сіль, перець, спеції

Як приготувати:

  1. Борошно просіяти, підсолити. Додати олію. Змішати олію з борошном. Закип'ятити воду.
  2. Підливаючи гарячу воду, замісити тісто. Впродовж 10-15 хвилин інтенсивно вимішувати тісто.
  3. Відкласти тісто на 20-30 хвилин, накривши його. За цей час тісто коротко вимісити ще двічі.
  4. Для начинки цибулю дрібно нарізати й обсмажити на олії.
  5. М'ясо дрібно нарізати й додати до цибулі, посолити, поперчити.
  6. Тісто розкачати на квадрати і зліпити вареники, з'єднуючи краї навскіс і закручуючи всередину.
  7. Відварити у підсоленій воді до готовності. Подавати зі сметаною та шкварками.