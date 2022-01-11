Рецепт гилунів – українських вареників-гігантів з м'ясом

Старий Новий рік, який усі ми зустрічатимемо 13 січня, – це насамперед вареники. Ми розповідали деякі тонкощі для приготування їх та начинок.
Тож можна взяти це на озброєння та зробити до свята вареники-гіганти гилуни.
Гилуни з м'ясом – рецепт вареників на старий Новий рік / Фото: twitter.com/bookforcooking
Зустрічаються різні варіянти – з відвареним м'ясом і цибулею всередині або тельбухами.
У рецепті від sergej-pozhar.livejournal.com – це яловичина.
Гилуни з м'ясом
Інгредієнти:
- Яловичина, цибуля – за смаком
- Вода – 150 г
- Борошно – 250 г
- Олія – 2 ст. л.
- Сіль, перець, спеції
Як приготувати:
- Борошно просіяти, підсолити. Додати олію. Змішати олію з борошном. Закип'ятити воду.
- Підливаючи гарячу воду, замісити тісто. Впродовж 10-15 хвилин інтенсивно вимішувати тісто.
- Відкласти тісто на 20-30 хвилин, накривши його. За цей час тісто коротко вимісити ще двічі.
- Для начинки цибулю дрібно нарізати й обсмажити на олії.
- М'ясо дрібно нарізати й додати до цибулі, посолити, поперчити.
- Тісто розкачати на квадрати і зліпити вареники, з'єднуючи краї навскіс і закручуючи всередину.
- Відварити у підсоленій воді до готовності. Подавати зі сметаною та шкварками.