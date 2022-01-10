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Як замісити ідеальне тісто для вареників та секретні інгредієнти для начинок

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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10 січня, 12:09
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Правильне борошно для смачних вареників – другого сорту. Воду, перед тим, як вливати її в борошно, потрібно прокип'ятити і трохи охолодити. А сирна начинка стане кращою, якщо вбити в сир жовток
Як приготувати ідеальні вареники на старий Новий рік
Як приготувати ідеальні вареники на старий Новий рік / Фото: Инстаграм

Вареники на старий Новий рік, крім іншого, обов'язкові. У кожного є свої напрацьовані рецепти для тіста й начинок. До речі, класичний, тому й ідеальний рецепт тіста – це три склянки просіяного борошна, одна склянка чистої води, три яйця та сіль.

А нижче зібрані поради досвідчених людей, які знають усі секрети для найкращих вареників та начинок для них. І починається все із сорту борошна та навіть води, якщо любите тісто не на молоці.

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Борошно та вода

Борошно для вареників має бути другого сорту
Борошно для вареників має бути другого сорту / Фото: Pixabay

Борошно має бути другого сорту. Саме з неї виходять чудові вареники та пельмені.

Перед замішуванням тіста борошно потрібно просіяти через дрібне сито. Так воно збагатиться киснем.

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Після цього рекомендують додати сіль за смаком і перемішати. Сіль обов'язкова, вона поглинатиме воду, роблячи тісто еластичним.

Щодо води, то фудблогери рекомендують закип'ятити, потім трохи остудити її.

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Заміс тіста, розкочування та ліплення

Тісто для вареників має відпочити перед розкочуванням 30 хвилин
Тісто для вареників має відпочити перед розкочуванням 30 хвилин / Фото: Depositphotos

У виїмку в борошні потрібно вбити яйця, потім додати воду. Тісто рекомендують починати замішувати руками.

Еластичність також забезпечить трохи соняшникової олії без яскраво вираженого запаху.

Щоб тісто вийшло таким, як треба, замішувати його потрібно не менше 15 хвилин. Потім тісто має відпочити під плівкою, на це потрібно 30-45 хвилин.

Впродовж усього часу, поки триватиме розкочування тіста, тримайте його під плівкою. Розкочувати потрібно починати із середини до країв.

Смачні вареники – це коли тонке тісто і багато начинки. Тому завтовшки воно має бути кілька міліметрів.

Якщо начинка злегка рідка, то скріплювати краї вареників рекомендують із використанням яєчного білка або води – це все для міцності.

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Додайте в сир жовток – начинка буде пишніше
Додайте в сир жовток – начинка буде пишніше / Фото: freepik.com

Картопляна – одна з найулюбленіших для вареників на старий Новий рік. До неї можна додати трохи шкварок, обсмажених грибів, зелень, часник.

Капустяна начинка. Для неї важливо нашаткувати овоч максимально тонко і обсмажити його з цибулею, морквою та спеціями. Трохи грибів зроблять таку начинку насиченішою.

Сирна начинка стане пишніше, коли додати до сиру жовтки. А якщо є розморожені ягоди, то трохи крохмалю запобігтиме появі непотрібного соку.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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