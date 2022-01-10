Що має стояти на столі на старий Новий рік та оригінальні рецепти

Це щедра кутя, в яку додається вершкове масло, м'ясний рулет з грибами, кролик у гірчично-вершковому соусі та ніжний пишний маковник

Меню на старий Новий рік / Фото: Depositphotos

Старий Новий рік з 13 на 14 січня – ще одна чудова можливість зібрати за столом рідних та близьких. Головна страва – щедра кутя – її, до речі, радять приготувати з булгуру.

Решта – це багато різного запеченого м'яса, птиця або кролик, холодець, заливне, вареники із сюрпризами та різна випічка.

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Щедра кутя за рецептом karina_tsymbal, на відміну від різдвяної, готується з вершковим маслом або вершками.

М'ясний рулет від ksusha_patrina начиняється грибами та сиром. Якщо хочеться чогось легшого, ніж свинина, можна приготувати кролика в гірчично-вершковому соусі за рецептом kristy.tasty.

І нарешті, маковник від homeofhandmadememories – він сподобається і дітям, і дорослим.

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Щедра кутя

Щедра кутя / Фото: instagram.com/karina_tsymbal/

Інгредієнти:

Пшениця – 1 склянка

Вода – 3 склянки

Олія – 50 г

Мед – 2-3 ст. л.

Мак – 2 ст. л

Волоські горіхи, родзинки, журавлина, курага, цукати

Цедра лимона та 1 ст. л. лимонного соку

Як приготувати:

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Пшеницю (1 склянку) залити 3 склянками води на ніч для набухання. Злити воду та залити чистими 3 склянками води. Варити на слабкому вогні 30-60 хвилин до готовності. У гарячу кашу додати масло, курагу, родзинки, журавлину (попередньо їх потрібно замочити), цукати та подрібнені горіхи. Додати мак, мед, цедру та сік лимона. Добре перемішати та залишити в холодильнику на кілька годин.

М'ясний рулет

М'ясний рулет / Фото: instagram.com/ksusha_patrina/

Інгредієнти:

М'ясо шия свинина – 1 кг

Морква – 1 шт.

Печериці – 200 г

Сир – 100 г

Часник – 1 зубчик

Кріп – 30 г

Вершкове масло – 20 г

Сіль, перець, розмарин

Як приготувати:

М'ясо розрізати вздовж, не доходячи до кінця 1 см. Потім розрізати з боків і розгорнути. Має вийти "книжка". Відбити через плівку. Для начинки обсмажити гриби з морквою та одним зубчиком часнику. Перекласти в ємність, додати сир і перемішати. М'ясо натерти сіллю та перцем. Перекласти на плівку, викласти начинку та сформувати рулет. Скріпити ниткою чи зубочистками. Обсмажити до гарної скоринки з обох боків. Форму змастити вершковим маслом, додати розмарин. Випікати 1 годину 15 хвилин за 190 градусів. Кожні 15 хвилин поливати рулет соком.

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Кролик у гірчично-вершковому соусі

Кролик у гірчично-вершковому соусі / Фото: instagram.com/kristy.tasty/

Інгредієнти:

Кролик – 1,5-2 кг

Цибуля-порей – 1/2 шт.

Морква – 2 шт.

Печериці – 300 г

Цибуля – 1 шт.

Вино біле сухе – 200 мл

Бульйон овочевий або курячий – 350 мл

Вершки жирні – 200 г

Часник – 4-5 зубчики

Гірчиця гостра та зерниста – по 1 ст. л.

Розмарин свіжий – 1 гілочка

Чебрець свіжий – 2-3 гілочки

Лаврове листя – 2 шт.

Оливкова олія – 40 мл

Вершкове масло – 20 г

Сіль, перець – за смаком

Як приготувати:

Моркву і цибулю нарізати кубиками і обсмажити на оливковій олії. Одне листя цибулі-порею зберегти для букета гарні. Додати бульйон, посолити і тушкувати доти, доки овочі не стануть м'якими. Обсмажені овочі відкласти. На тій же сковороді обсмажити гриби, посолити та поперчити. Для букета гарні в листя порею викласти лаврове листя, гілочки розмарину і чебрецю, згорнути і перев'язати ниткою. Кролика акуратно обробити на шматки. У чавунному посуді розігріти оливкову олію та вершкове масло, обсмажити кролика до золотавого кольору. Посолити, поперчити. Додати обсмажену цибулю, моркву та м'ясо кролика. Влити вино та випарувати алкоголь. Додати розчавлений часник, влити бульйон, вершки та додати гірчицю. Довести до кипіння, покласти букет гарні, тушкувати під кришкою на повільному вогні близько години.

Маковник

Маковник / Фото: instagram.com/homeofhandmadememories/

Інгредієнти:

Яйця – 4 шт.

Цукор, мак, борошно – по 1 ск.

Вершкове масло – 125 г

Розпушувач – 1 ч. л.

Родзинки, горіхи

Як приготувати: