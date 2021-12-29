5 простих та класних страв на Новий рік, якщо поки визначилися з меню

Новорічний стіл – це велика відповідальність, насамперед для тих, хто цей стіл готуватиме.
Отже, враховуємо всі вимоги господаря року – Тигра – і спробуємо відтворити ці страви. Точно в цьому списку знайдеться щось, що стане в нагоді.
Філе в лимонно-соєвому маринаді від pp.vkusnopolezno підійде тим, хто дотримується правильного харчування.
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Салат "Лапа тигра" за рецептом alena__dubrovina готується зі свинячого серця, а для прикраси потрібні твердий сир та волоські горіхи. Для волованів від nutelslera потрібна упаковка листкового тіста.
Рулет зі свинячої шиї за рецептом pav_lova_y можна подавати як гарячим, так і у вигляді холодної закуски. І нарешті – "Снігові вершини" від kitchen_kulinar – для любителів шоколадної випічки.
Свинячий рулет з вершковим сиром та болгарським перцем
Інгредієнти:
- 1 кг свинячої шиї;
- сир;
- болгарський перець;
- свіжа морква;
- сіль, перець, спеції;
Для маринаду:
- 1 яйце;
- по 1 ч. л. гірчиці, соку лимона;
- 125 мл олії.
Як приготувати:
- Для маринаду збити у блендері 1 яйце з 1 ч. л. гірчиці. Поступово влити олію і продовжувати збивати. Додати 1 ч. л. лимонного соку та щіпку солі.
- Свинину розрізати вздовж та відбити. Небагато натерти сіллю. Змастити сиром і викласти дрібно нарізані болгарський перець та моркву.
- Згорнути в рулет, зверху змастити домашнім майонезом і скріпити шпажками/зубочистками.
- Посипати сіллю, перцем та спеціями.
- Випікати в розігрітій до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин.
Воловани з куркою та грибами
Інгредієнти:
- упаковка листкового бездріжджового тіста;
- по 200 г філе, печериць;
- 100 г сметани;
- 1 ст. л. борошна;
- 1 шт. цибуля;
- вершкове масло;
- сіль, перець – за смаком.
Як приготувати:
- Розморозити тісто за кімнатної температури, присипати борошном робочу поверхню і трохи розкочати. За допомогою склянки вирізати кола. У центрі вирізати кола меншим розміром, щоб вийшли кільця.
- Викласти на застелене деко, зверху – кільця. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин до рум'яності.
- Куряче філе відварити, остудити та дрібно нарізати. Цибулю та гриби дрібно нарізати та обсмажити у невеликій кількості вершкового масла 10 хвилин. Додати 1 ст. л. борошна, перемішати і злегка обсмажити.
- Додати сметану, курку та спеції. Усе добре перемішати та начинити воловани, трохи звільнивши центр волованів.
Куряче філе у лимонно-соєвому маринаді
Інгредієнти:
- 1 кг куряче філе;
- сік половини лимона;
- по 2 ст. л. соєвого соусу, оливкової олії;
- гірчиця діжонська, сіль та паприка – за смаком.
Як приготувати:
- Куряче філе помити та обсушити. Посолити, поперчити, додати спеції. Змастити гірчицею і скласти у глибоку миску.
- Соєвий соус змішати з лимонним соком та залити філе маринадом. Накрити тарілкою та поставити невеликий вантаж.
- Маринувати щонайменше 2 годин.
- Мариновані курячі грудки викласти на деко, змастити оливковою олією за допомогою пензлика.
- Запікати за температури 200 градусів близько однієї години.
Салат "Лапа тигра"
Інгредієнти:
- по 2 шт. серце свиняче, цибуля;
- 2 ст. л. яблучного оцту;
- 4 шт. яйця;
- 3 ст. л. майонезу;
- 120 г тертого сиру (для прикраси);
- 2 ст. л. тертих волоських горіхів (для прикраси);
- 15 шт. маслини;
- сіль, перець – за смаком.
Як приготувати:
- Відварити свинячі серця до готовності впродовж однієї години, остудити. Цибулю нарізати тонко півкільцями, збризкати двома ложками оцту, додати щіпку солі та залишити на 10 хвилин.
- Серця та яйця порізати тонкими смужками.
- У салатник викласти серце, яйця, мариновану цибулю. Заправити майонезом, посолити і поперчити за смаком. Перемішати.
- Для прикраси дрібно натерти сир та горіхи.
- Викласти салат у вигляді лапи. Зробити шар тертого сиру, повторюючи контури лапи. Зробити з порізаних маслин контури "подушечок", "кігті". Усередину викласти трохи мелених волоських горіхів.
Салат "Тигрова шубка" з копченою куркою та чорносливом – він прикрасить новорічний стіл
Печиво "Снігові вершини"
Інгредієнти на 25 штук:
- 200-220 г борошна;
- 40 г какао;
- 75 г цукрової пудри;
- яйце;
- 40 г шоколадної пасти;
- 100 г вершкового масла;
- дрібка солі.
Додатково:
- 70 г білого шоколаду;
- кокосова стружка.
Як приготувати:
- Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. У мисці вінчиком збити масло, цукрову пудру, сіль. Розтерти.
- Додати яйце, шоколадну пасту та перемішати. Всипати просіяне борошно та какао.
- Замісити м'яке, пластичне тісто.
- Тісто поділити на 25 частин, скачати гладкі кульки, з кульок зробити конуси.
- Перекласти на деко, застелене папером для випічки. Випікати за 170 градусів близько 20 хвилин.
- Важливо не перетримати печиво у духовці.
- Охолоджене печиво покрити розтопленим білим шоколадом, посипати кокосовою стружкою.
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