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Курка на Новий рік-2022: найкращі начинки та правильні спеції до неї

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
28 грудня, 11:38
В закладинки
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На відміну від іншої птиці, курку достатньо потримати в соленаді кілька годин. Щоб вона вийшла соковитою, під шкіру можна покласти шматочки вершкового масла з подрібненим часником, карі, свіжим розмарином
Кращі маринади для курки на основі йогурту, імбиру та соку цитрусових, меду та гірчиці
Кращі маринади для курки на основі йогурту, імбиру та соку цитрусових, меду та гірчиці / Фото: Depositphotos

Якщо у вашій морозилці лежить курка і чекає свого часу, щоби потрапити в центр новорічного столу, цей матеріал знадобиться обов'язково.

На відміну від індички, яка теж має свої особисті тонкощі приготування, курка готується швидше. Та й простіше.

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Нижче дізнаємося, які спеції радять професіонали для цієї птиці, що покласти всередину перед випіканням і як не зіпсувати страву.

Температура та час запікання

Для цього існує золоте правило: 30-40 хвилин на кілограм курки.

Температура 200 градусів – це достатньо. Деякі господині збільшують вогонь, щоб отримати золотаву скоринку.

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Важливо періодично поливати соком курку під час приготування.

Щоб курка вийшла соковитою, треба

Не тільки поливати її соком, бульйоном або маринадом. Можна використовувати вершкове масло з подрібненим часником, зірою, карі. Ця суміш кладеться під шкірку птиці.

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Ідеальні маринади та спеції для курки

Кращі маринади для курки на основі йогурту, імбиру та соку цитрусових, меду та гірчиці
Кращі маринади для курки на основі йогурту, імбиру та соку цитрусових, меду та гірчиці / Фото: Depositphotos

Одним з найкращих вважається імбирно-цитрусовий. Потрібно взяти 3 сантиметри тертого кореня імбиру, сік апельсина, сік половини лимона, кілька пропущених через прес зубчиків часнику, сіль, перець за смаком.

У такому маринаді курка має пробути не менше однієї години.

Ще один маринад на основі натурального йогурту. На 150 г продукту потрібно по одній чайній ложці розмарину, кілька подрібнених зубчиків часнику і зовсім трохи прованських трав. Сіль та перець додавайте за смаком.

Щодо спецій та інших підсилювачів смаку, то ідеальні для курки в духовці названий вище часник, коріандр, суміш перців, мед та гірчиця, карі.

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Начинки для курки у духовці

  • Курага, родзинки, напівготовий рис і трохи зіри, карі.
  • Нарізана айва, червона цибуля, зварений до готовності булгур, прованські трави.
  • Злегка обсушений та нарізаний хліб, куряча печінка, припущений на сковороді часник та яблука.
  • Цибуля, печериці, попередньо обсмажені, та тертий твердий сир.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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