Гусак на Різдво та Новий рік – як приготувати, щоб він не був жорстким

Щоб гусак добре пропікся, був з хрусткою скоринкою та соковитим, його потрібно потримати в холоді мінімум 6 годин. Найкращі інгредієнти для маринаду – мед, гірчиця, біле вино, розмарин, мелений імбир

Гусак у духовці на Різдво та Новий рік / Фото: instagram.com/dilya_chef/

Гусак у духовці, як ніщо інше, асоціюється з Різдвом та Новим роком. Як і запечену качку, гусака приготувати просто.

От тільки іноді буває, що зусилля перетворилися на тверде та сухе м'ясо. Це означає, що гусак не настоявся в холоді або не просочився маринадом.

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Щоб отримати хрумку скоринку, гуся треба потримати в спеціях та маринаді в холодильнику мінімум 12 годин. Це можуть бути соуси на основі гірчиці, меду, соєвого соусу, білого сухого вина.

Будь-який гусак вимагає начинки - гречка, капуста, яблука. Заповнювати начинкою треба на 2/3. А саму тушку класти черевцем догори.

У жаровню, бажано керамічну, потрібно налити води, заввишки близько 2 см.

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Спочатку гусака потрібно поставити в розігріту до 200 і більше градусів духовку на 40 хвилин, потім запікати за 180 близько двох годин.

Фудблогерка dilya_chef радить перевіряти готовність гусака проколом у найтовстішому місці. Сік має бути прозорим.

Гусак у духовці на Різдво та Новий рік

Інгредієнти:

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гусак;

800 г яблук;

1,5 ч. л. мускатного горіха;

2 ч. л. паприки;

по 1 ч. л. коріандру, солі;

8 ст. л. соєвого соусу;

4 ст. л. оливкової олії;

2 ст. л. меду.

Як приготувати: