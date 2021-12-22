Гусак на Різдво та Новий рік – як приготувати, щоб він не був жорстким

Гусак у духовці, як ніщо інше, асоціюється з Різдвом та Новим роком. Як і запечену качку, гусака приготувати просто.
От тільки іноді буває, що зусилля перетворилися на тверде та сухе м'ясо. Це означає, що гусак не настоявся в холоді або не просочився маринадом.
Щоб отримати хрумку скоринку, гуся треба потримати в спеціях та маринаді в холодильнику мінімум 12 годин. Це можуть бути соуси на основі гірчиці, меду, соєвого соусу, білого сухого вина.
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Будь-який гусак вимагає начинки - гречка, капуста, яблука. Заповнювати начинкою треба на 2/3. А саму тушку класти черевцем догори.
У жаровню, бажано керамічну, потрібно налити води, заввишки близько 2 см.
Спочатку гусака потрібно поставити в розігріту до 200 і більше градусів духовку на 40 хвилин, потім запікати за 180 близько двох годин.
Фудблогерка dilya_chef радить перевіряти готовність гусака проколом у найтовстішому місці. Сік має бути прозорим.
Гусак у духовці на Різдво та Новий рік
Інгредієнти:
- гусак;
- 800 г яблук;
- 1,5 ч. л. мускатного горіха;
- 2 ч. л. паприки;
- по 1 ч. л. коріандру, солі;
- 8 ст. л. соєвого соусу;
- 4 ст. л. оливкової олії;
- 2 ст. л. меду.
Як приготувати:
- У гусака прибрати залишки пір'я, вичистити куприкову залозу, зрізати надлишки жиру з черевця. Вимити та обсушити паперовими рушниками. Змішати усі сухі спеції.
- Натерти гусака сухими спеціями всередині та зовні. Залишити на годину за кімнатної температури.
- Для маринаду в окремій мисці змішати мед, оливкову олію, соєвий соус. Обмазати зовні та всередині, залишити на 15 хвилин. Повторити змащення ще раз.
- Загорнути у харчову плівку та залишити на 12 годин у холодильнику.
- Скріпити розріз у ділянці шиї зубочистками, щоб сік не виливався під час запікання.
- Яблука розрізати на 4 частини, очистити від серцевини. Укласти в черевце. Скріпити черевце зубочистками. Міцно зв'язати лапки. Прогріти духовку до 210-220 градусів.
- Ще раз змастити гусака маринадом і покласти в посуд для запікання черевцем догори. Запікати близько 40 хвилин до зарум'янювання.
- Інші яблука розрізати навпіл і обкласти гусака. Накрити фольгою, зменшити температуру до 180 градусів та продовжувати запікати близько 2 годин.
- Після готовності вимкнути вогонь та залишити гусака у духовці на 10-15 хвилин.
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