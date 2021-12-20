Як запекти соковиту качку на Різдво та рецепт з апельсинами

На католицьке Різдво заведено готувати птицю. Часто це буває качка. Вона не вибаглива в приготуванні, але деякі нюанси все ж таки є.
Наприклад, не можна, щоб качка відтавала у воді. Весь процес має відбуватися у великій ємності.
Фублогерка _eda_iz_topora_ рекомендує маринувати качку не менше шести годин, іноді перевертаючи її в маринаді.
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Щоб різдвяна качка вийшла соковитою і з хрусткою скоринкою, потрібно
Видалити зайвий жир, але зайву шкірку залишити. Її використовують, щоб закрити тушку перед запіканням.
Для хрусткої скоринки качку рекомендують обдати окропом. Вода не має потрапляти всередину птиці.
Потім потрібно обтерти її серветками, почекати 15-20 хвилин та повторити процедуру. Це закупорить пори і допоможе утворитися скоринці.
Після того, як качка приправлена, можна зробити кілька хрестоподібних надрізів на тушці. Важливо – не зачіпати м'ясо.
Різдвяна качка з апельсинами
Інгредієнти:
- качка (2 кг);
- апельсин;
- 2-4 стебла селери.
Для маринаду:
- сік одного апельсина;
- сік одного лимона;
- по 1 ст. л. солі, оливкової олії;
- по 1/2 ст. л. чорного перцю, прованських трав;
- 1 ч. л. сухої шавлії.
Для соусу-глазурі:
- сік одного апельсина;
- по 2 ст. л. десертного вина, меду.
Як приготувати:
- У качки обрізати зайвий жир.
- Змішати усі інгредієнти для маринаду. Покласти качку та маринувати ніч у холодильнику.
- Апельсин нарізати на четвертинки.
- Покласти качку в змащену олією форму для запікання. Апельсин і селеру покласти всередину качки.
- Поставити в розігріту до 190 градусів духовку. На 1,5-2 години. Ближче до кінця запікання кожні 15 хвилин поливати соками.
- Для глазурі змішати усі інгредієнти. На сильному вогні закип'ятити глазур, доки рідина не зменшиться приблизно вдвічі та стане схожою на сироп.
- Готову качку залишити на 10-15 хвилин відпочити. Селеру та апельсини прибрати, ними можна декорувати подачу. Качку полити глазур'ю.