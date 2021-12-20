Як запекти соковиту качку на Різдво та рецепт з апельсинами

Перед запіканням качку рекомендують обдати окропом, щоб закупорити пори і не було надлишку жиру. Досвідчені кулінари не радять брати зіру в якості приправи

Різдвяна качка з апельсинами / Фото: instagram.com/_eda_iz_topora_/

На католицьке Різдво заведено готувати птицю. Часто це буває качка. Вона не вибаглива в приготуванні, але деякі нюанси все ж таки є.

Наприклад, не можна, щоб качка відтавала у воді. Весь процес має відбуватися у великій ємності.

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Фублогерка _eda_iz_topora_ рекомендує маринувати качку не менше шести годин, іноді перевертаючи її в маринаді.

Щоб різдвяна качка вийшла соковитою і з хрусткою скоринкою, потрібно

Видалити зайвий жир, але зайву шкірку залишити. Її використовують, щоб закрити тушку перед запіканням.

Для хрусткої скоринки качку рекомендують обдати окропом. Вода не має потрапляти всередину птиці.

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Потім потрібно обтерти її серветками, почекати 15-20 хвилин та повторити процедуру. Це закупорить пори і допоможе утворитися скоринці.

Після того, як качка приправлена, можна зробити кілька хрестоподібних надрізів на тушці. Важливо – не зачіпати м'ясо.

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Різдвяна качка з апельсинами

Інгредієнти:

качка (2 кг);

апельсин;

2-4 стебла селери.

Для маринаду:

сік одного апельсина;

сік одного лимона;

по 1 ст. л. солі, оливкової олії;

по 1/2 ст. л. чорного перцю, прованських трав;

1 ч. л. сухої шавлії.

Для соусу-глазурі:

сік одного апельсина;

по 2 ст. л. десертного вина, меду.

Як приготувати: