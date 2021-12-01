Курка в соусі з йогурта і грибів – варіянт для смачного завершення дня

І не тільки смачного, курка залишається однією з оптимальних для легкої вечері. Потрібно філе, свіжі та сушені гриби, які попередньо потрібно замочити у теплій воді

Курка у вершково-грибному соусі / Фото: www.eatthis.com

Одна з найвідоміших страв з куркою, яка готується у сковороді, – це французьке фрикасе.

Курка від Еatthis.com теж тушкується разом з грибами, свіжими та сушеними, та грецьким йогуртом. Саме він надасть вершкового присмаку страві.

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В оригінальному рецепті є 50 мл хересу, ми пропонуємо замінити його білим сухим вином.

Куряче філе у вершково-грибному соусі

Інгредієнти:

4 невеликі курячі грудки без шкірки;

1 середня цибуля-шалот, подрібнена;

3 зубчики часнику, подрібнені;

250 г грибів, нарізаних;

50 мл білого сухого вина;

50 г сушених грибів, замочені у теплій воді на 15 хвилин;

100 мл курячого бульйону;

50 г грецького йогурту;

оливкова олія, сіль, перець.

Як приготувати:

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