Їжа
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❌ ДТП з мажором у Харкові 🚫 Жорсткий карантин 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж

Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Домашня пастрома з курки – найсмачніша закуска не дорожча за 120 гривень

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
28 жовтня, 15:28
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Крім того, що це недорого, це ще й швидко. Уже за три доби на вашому столі опиниться смачна і некалорійна закуска. Готується з курячого філе, покращується у смаку за допомогою улюблених спецій
Домашня пастрома з курки
Домашня пастрома з курки / Фото: instagram.com/nataha_budanova/

Пастрома – це закуска з м'яса, яке певний чай тримається в солі та спеціях, не піддаючись термообробці. Потім висушується на відкритому повітрі та подається до столу.

Якщо ви випробували практично всі варіяції приготування курячого філе, можна спробувати пастрому.

Реклама

Автор рецепта nataha_budanova обіцяє: вже за три доби ця закуска красуватиметься на вашому столі.

Домашня пастрома з курки

Інгредієнти:

  • Куряче філе
  • Сіль, паприка, чорний перець, червоний перець

Як приготувати:

Реклама
  1. Філе помити, прибрати зайвий жир, обсушити рушником.
  2. У контейнер насипати сіль, покласти філе і знову засипати сіллю. Поставити в холодильник на добу.
  3. Промити під водою та залишити на 5 годин у холодній воді. Прибрати рушником зайву воду.
  4. Змішати улюблені спеції, обваляти в них м'ясо.
  5. Великою голкою з ниткою простромити м'ясо і підвісити на кухні в будь-якому місці. Залишити на 2 доби.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш італійську кухню?
Готувати піццу
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Готуємо вечерю сьогодні
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти