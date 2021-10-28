Домашня пастрома з курки – найсмачніша закуска не дорожча за 120 гривень

Крім того, що це недорого, це ще й швидко. Уже за три доби на вашому столі опиниться смачна і некалорійна закуска. Готується з курячого філе, покращується у смаку за допомогою улюблених спецій

Домашня пастрома з курки / Фото: instagram.com/nataha_budanova/

Пастрома – це закуска з м'яса, яке певний чай тримається в солі та спеціях, не піддаючись термообробці. Потім висушується на відкритому повітрі та подається до столу.

Якщо ви випробували практично всі варіяції приготування курячого філе, можна спробувати пастрому.

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Автор рецепта nataha_budanova обіцяє: вже за три доби ця закуска красуватиметься на вашому столі.

Домашня пастрома з курки

Інгредієнти:

Куряче філе

Сіль, паприка, чорний перець, червоний перець

Як приготувати:

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