Італійське печиво канестрелі – ідеальне на кожен день та на Різдво

Добре, якщо вдома знайдеться форма у вигляді квітки – це чудове печиво повинно мати саме такий вигляд. Тісто замішується на варених жовтках

Хрумке печиво канестрелі / Фото: instagram.com/insideafoodieskitchen/

Завжди, коли у тісті є варені жовтки, то це означає, що ми отримаємо максимально розсипчасте печиво, яке розтане в роті за кілька секунд.

Про один такий рецепт – печива з дитинства "Трюфель" – ми розповідали докладно.

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Для цього, італійського, потрібно два варені жовтки та багато цукрової пудри. Вона серед інгредієнтів і рясно прикрашає готову випічку.

Особливість: класичне італійське печиво має бути у вигляді квітки, потрібна відповідна формочка.

Рецепт взято у фудблогерки insideafoodieskitchen.

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Хрумке печиво канестрелі

Інгредієнти:

по 100 г борошна, крохмалю;

50 г цукрової пудри;

120 г вершкового масла;

2 жовтки;

ваніль;

цедра 1 лимона.

Як приготувати: