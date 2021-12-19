Італійське печиво канестрелі – ідеальне на кожен день та на Різдво

Завжди, коли у тісті є варені жовтки, то це означає, що ми отримаємо максимально розсипчасте печиво, яке розтане в роті за кілька секунд.
Про один такий рецепт – печива з дитинства "Трюфель" – ми розповідали докладно.
Для цього, італійського, потрібно два варені жовтки та багато цукрової пудри. Вона серед інгредієнтів і рясно прикрашає готову випічку.
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Особливість: класичне італійське печиво має бути у вигляді квітки, потрібна відповідна формочка.
Рецепт взято у фудблогерки insideafoodieskitchen.
Хрумке печиво канестрелі
Інгредієнти:
- по 100 г борошна, крохмалю;
- 50 г цукрової пудри;
- 120 г вершкового масла;
- 2 жовтки;
- ваніль;
- цедра 1 лимона.
Як приготувати:
- Варені жовтки протерти через сито. Додати решту інгредієнтів, швидко замісити тісто і покласти в холодильник на 30 хвилин.
- Розкочати тісто завтовшки 1 см, користуючись формочкою у вигляді квітки, вирізати печиво.
- Випікати за 170 градусів до золотавої скоринки.
- Як охолоне, готове печиво посипати цукровою пудрою.
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