Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👊 Берінчик виграв! 😷 Омікрон в Україні 🌲 Головна ялинка країни Маско, хто ти? Маско, хто ти?

Святкова страва

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Італійське печиво канестрелі – ідеальне на кожен день та на Різдво

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
19 грудня, 09:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Добре, якщо вдома знайдеться форма у вигляді квітки – це чудове печиво повинно мати саме такий вигляд. Тісто замішується на варених жовтках
Хрумке печиво канестрелі
Хрумке печиво канестрелі / Фото: instagram.com/insideafoodieskitchen/

Завжди, коли у тісті є варені жовтки, то це означає, що ми отримаємо максимально розсипчасте печиво, яке розтане в роті за кілька секунд.

Про один такий рецепт – печива з дитинства "Трюфель" – ми розповідали докладно.

Реклама

Для цього, італійського, потрібно два варені жовтки та багато цукрової пудри. Вона серед інгредієнтів і рясно прикрашає готову випічку.

Особливість: класичне італійське печиво має бути у вигляді квітки, потрібна відповідна формочка.

Рецепт взято у фудблогерки insideafoodieskitchen.

Реклама

Хрумке печиво канестрелі

Інгредієнти:

  • по 100 г борошна, крохмалю;
  • 50 г цукрової пудри;
  • 120 г вершкового масла;
  • 2 жовтки;
  • ваніль;
  • цедра 1 лимона.

Як приготувати:

  1. Варені жовтки протерти через сито. Додати решту інгредієнтів, швидко замісити тісто і покласти в холодильник на 30 хвилин.
  2. Розкочати тісто завтовшки 1 см, користуючись формочкою у вигляді квітки, вирізати печиво.
  3. Випікати за 170 градусів до золотавої скоринки.
  4. Як охолоне, готове печиво посипати цукровою пудрою.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
💰💰💰
Ми знайшли піцу за 10 000 грн
Чесний відгук
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти