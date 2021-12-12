Сирне печиво нашвидкуруч – вдале у якості закуски до вина

Воно справді швидке, замішується хвилин двадцять, випікається ще менше. Тісто потрібно замішати на борошні та кукурудзяному крохмалі, потім додати тертий пармезан

Сирне печиво / Фото: instagram.com/iamcookru/

Супроводжувати вино може не лише сир, а й випічка з ним. В Італії з цією справою чудово справляються хрусткі таралі.

Це сирне печиво, як стверджує автор iamcookru, теж буде смачним до вина.

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У його складі є небагато пармезану, а кукурудзяного крохмалю більше, ніж борошна.

Ще одна важлива річ – спробувати ви зможете його дуже швидко, печиво випікається практично миттєво.

Сирне печиво

Інгредієнти:

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Масло вершкове – 10 г

Яйце – 1 шт.

Цукрова пудра – 10 г

Кукурудзяний крохмаль – 60 г

Борошно пшеничне – 10 г

Пармезан – 20 г

Як приготувати: