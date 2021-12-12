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Сирне печиво нашвидкуруч – вдале у якості закуски до вина

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
12 грудня, 09:07
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Воно справді швидке, замішується хвилин двадцять, випікається ще менше. Тісто потрібно замішати на борошні та кукурудзяному крохмалі, потім додати тертий пармезан
Сирне печиво
Сирне печиво / Фото: instagram.com/iamcookru/

Супроводжувати вино може не лише сир, а й випічка з ним. В Італії з цією справою чудово справляються хрусткі таралі.

Це сирне печиво, як стверджує автор iamcookru, теж буде смачним до вина.

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У його складі є небагато пармезану, а кукурудзяного крохмалю більше, ніж борошна.

Ще одна важлива річ – спробувати ви зможете його дуже швидко, печиво випікається практично миттєво.

Сирне печиво

Інгредієнти:

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  • Масло вершкове – 10 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Цукрова пудра – 10 г
  • Кукурудзяний крохмаль – 60 г
  • Борошно пшеничне – 10 г
  • Пармезан – 20 г

Як приготувати:

  1. З'єднати збите яйце, вершкове масло та тертий пармезан. Всипати борошно, цукрову пудру та крохмаль.
  2. Замісити м'яке тісто, схоже на пластилін.
  3. Скачати невеликі кульки та викласти на деко. Випікати 15-17 хвилин за 150 градусів.

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