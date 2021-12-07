Печиво "Трюфель" на варених жовтках – рецепт найніжнішого печива дитинства

Це печиво приблизно років сорок тому було святковим, як і печиво "Шишки", "Трюфелі" випікали до новорічному столу.
Тоді, як і зараз, однойменні шоколадні цукерки коштували дуже дорого, дозволити їх могли вкрай зрідка.
І ця ціна спричинила хвилю експериментів на радянських кухнях - господині намагалися повторити дорогі цукерки з того, що було вдома.
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Нічого особливого у складі печива "Трюфель" немає, але перед замісом тіста потрібно відварити три жовтки.
Авторка рецепта elenohka0107 наполягає – обсипати печиво какао треба ще теплим, так посипка максимально прикріпиться до випічки.
Печиво "Трюфель"
Інгредієнти для тіста:
- Варені жовтки – 3 шт.
- Цукор – 60 г
- Масло вершкове – 120 г
- Борошно – 150 г
- Цедра лимона – 0,5 ч. л.
- Ванілін за бажанням
Для обсипання:
- Какао, цукрова пудра – по 2 ст. л.
Як приготувати:
- Жовтки кімнатної температури розтерти у крихту. Додати масло кімнатної температури, цедру та цукор. Розтерти до однорідної маси.
- Додати борошно та замісити тісто. Довго вимішувати не потрібно, тісто має зібратися в кулю. Готове тісто не розсипається, добре тримає форму, дуже м'яке.
- Розділити масу на однакові кульки та викласти на дошку. Верхівку кульки можна витягнути, надаючи конусоподібної форми. Прибрати на 30 хвилин у морозилку.
- Духовку розігріти до 180 градусів. Викласти печиво на деко. Випікати близько 25 хвилин. Печиво має підрум'янитися.
- Какао з цукровою пудрою просіяти. Обваляти в посипці ще тепле печиво.
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