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Печиво "Трюфель" на варених жовтках – рецепт найніжнішого печива дитинства

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
7 грудня, 10:29
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Варені жовтки надають максимально пісочну текстуру, випічка буквально тане в роті. Важливо обсипати "трюфелі" какао, коли вони ще теплі
Печиво "Трюфель"
Печиво "Трюфель" / Фото: instagram.com/elenohka0107

Це печиво приблизно років сорок тому було святковим, як і печиво "Шишки", "Трюфелі" випікали до новорічному столу.

Тоді, як і зараз, однойменні шоколадні цукерки коштували дуже дорого, дозволити їх могли вкрай зрідка.

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І ця ціна спричинила хвилю експериментів на радянських кухнях - господині намагалися повторити дорогі цукерки з того, що було вдома.

Нічого особливого у складі печива "Трюфель" немає, але перед замісом тіста потрібно відварити три жовтки.

Авторка рецепта elenohka0107 наполягає – обсипати печиво какао треба ще теплим, так посипка максимально прикріпиться до випічки.

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Печиво "Трюфель"

Інгредієнти для тіста:

  • Варені жовтки – 3 шт.
  • Цукор – 60 г
  • Масло вершкове – 120 г
  • Борошно – 150 г
  • Цедра лимона – 0,5 ч. л.
  • Ванілін за бажанням

Для обсипання:

  • Какао, цукрова пудра – по 2 ст. л.

Як приготувати:

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  1. Жовтки кімнатної температури розтерти у крихту. Додати масло кімнатної температури, цедру та цукор. Розтерти до однорідної маси.
  2. Додати борошно та замісити тісто. Довго вимішувати не потрібно, тісто має зібратися в кулю. Готове тісто не розсипається, добре тримає форму, дуже м'яке.
  3. Розділити масу на однакові кульки та викласти на дошку. Верхівку кульки можна витягнути, надаючи конусоподібної форми. Прибрати на 30 хвилин у морозилку.
  4. Духовку розігріти до 180 градусів. Викласти печиво на деко. Випікати близько 25 хвилин. Печиво має підрум'янитися.
  5. Какао з цукровою пудрою просіяти. Обваляти в посипці ще тепле печиво.

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Ірина Маслова
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