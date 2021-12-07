Печиво "Трюфель" на варених жовтках – рецепт найніжнішого печива дитинства

Варені жовтки надають максимально пісочну текстуру, випічка буквально тане в роті. Важливо обсипати "трюфелі" какао, коли вони ще теплі

Печиво "Трюфель" / Фото: instagram.com/elenohka0107

Це печиво приблизно років сорок тому було святковим, як і печиво "Шишки", "Трюфелі" випікали до новорічному столу.

Тоді, як і зараз, однойменні шоколадні цукерки коштували дуже дорого, дозволити їх могли вкрай зрідка.

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І ця ціна спричинила хвилю експериментів на радянських кухнях - господині намагалися повторити дорогі цукерки з того, що було вдома.

Нічого особливого у складі печива "Трюфель" немає, але перед замісом тіста потрібно відварити три жовтки.

Авторка рецепта elenohka0107 наполягає – обсипати печиво какао треба ще теплим, так посипка максимально прикріпиться до випічки.

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Печиво "Трюфель"

Інгредієнти для тіста:

Варені жовтки – 3 шт.

Цукор – 60 г

Масло вершкове – 120 г

Борошно – 150 г

Цедра лимона – 0,5 ч. л.

Ванілін за бажанням

Для обсипання:

Какао, цукрова пудра – по 2 ст. л.

Як приготувати:

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