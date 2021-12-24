Як приготувати справді класну індичку та журавлинний соус до неї

Ідеально, коли індичка побуде в маринаді хоча б годину. Якщо готуватимете її з начинкою, то частину можна викласти навколо птиці. Для журавлинного соусу, крім сухого імбиру, корці та мускатного горіха, потрібен апельсин

Індичка в духовці на Різдво / Фото: Depositphotos

Для багатьох католицьке Різдво – це смачна птиця у центрі столу. Ми вже розібралися, як приготувати соковитого гусака, тепер настав час індички.

Її м'ясо м'якше, тому є невеликий ризик, що воно вийде сухим, але деякі вимоги існують. Про них є нижче.

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Індичка за рецептом аnnaskvortsovaначиняється мандаринами, ще фудблогерка рекомендує потримати птицю в сольовому розчині з цукром та спеціями або у своєму улюбленому маринаді.

У журавлинний соус від cookery_chronicles потрібні мускатний горіх, кориця, гвоздика та сухий імбир.

Смачною різдвяна індичка буде, якщо:

Потримати її в маринаді щонайменше годину. Найкраще, чим можна змастити індичку – лимонний сік зі спеціями.

Приготувати начинку з картоплі, соковитих овочів, чорносливу, яблук, грибів, гречки. Начинку рекомендують класти не лише всередину, а й навколо індички.

Перед тим, як відправити запікатись, зробити кілька проколів по поверхні. Це дозволить соку поступово пересуватися тушкою.

Кожні 30-40 хвилин поливати її соком. Для великої індички можна приготувати трохи жирного бульйону зі спеціями.

Середня індичка до 6 кг готується близько трьох годин.

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Різдвяна індичка з мандаринами

Різдвяна індичка з мандаринами / Фото: instagram.com/annaskvortsova_/

Інгредієнти:

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Індичка – 3-4 кг

Мандарини – 7-8 шт.

Часник – 2-4 шт.

Масло вершкове – 150 г

Прованські трави – 1 ст. л.

Головки часнику – 2 шт.

Як приготувати:

Індичку вийняти з маринаду, промити, обсушити серветками. Обережно, щоб не порвати шкірку, відокремити руками шкіру від тушки. Розм'якшене масло з'єднати з подрібненим часником і прованськими травами. Розподілити масло під шкірою індички. Вистелити деко фольгою. Заповнити тушку мандаринами в шкірці та цілими головками часнику. Зашити суворою ниткою. Укласти на лист і загорнути у фольгу. Поставити в розігріту до 220 градусів духовку та готувати 40 хвилин. Зменшити температуру до 180 градусів, продовжувати готувати ще 1,5 години. З майже готової індички прибрати фольгу і продовжувати запікати, доки не з'явиться хрумка скоринка.

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Класичний журавлинний соус

Класичний журавлинний соус / Фото: instagram.com/saltandlavender

Інгредієнти:

Журавлина – 200 г

Вода – 100 мл

Апельсин – цедра та сік

Цукор – 100 г

Кориця, мускатний горіх, гвоздика, імбир – по щіпці

Як приготувати: