Як приготувати справді класну індичку та журавлинний соус до неї

Для багатьох католицьке Різдво – це смачна птиця у центрі столу. Ми вже розібралися, як приготувати соковитого гусака, тепер настав час індички.
Її м'ясо м'якше, тому є невеликий ризик, що воно вийде сухим, але деякі вимоги існують. Про них є нижче.
Індичка за рецептом аnnaskvortsovaначиняється мандаринами, ще фудблогерка рекомендує потримати птицю в сольовому розчині з цукром та спеціями або у своєму улюбленому маринаді.
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У журавлинний соус від cookery_chronicles потрібні мускатний горіх, кориця, гвоздика та сухий імбир.
Смачною різдвяна індичка буде, якщо:
- Потримати її в маринаді щонайменше годину. Найкраще, чим можна змастити індичку – лимонний сік зі спеціями.
- Приготувати начинку з картоплі, соковитих овочів, чорносливу, яблук, грибів, гречки. Начинку рекомендують класти не лише всередину, а й навколо індички.
- Перед тим, як відправити запікатись, зробити кілька проколів по поверхні. Це дозволить соку поступово пересуватися тушкою.
- Кожні 30-40 хвилин поливати її соком. Для великої індички можна приготувати трохи жирного бульйону зі спеціями.
Середня індичка до 6 кг готується близько трьох годин.
Різдвяна індичка з мандаринами
Інгредієнти:
- Індичка – 3-4 кг
- Мандарини – 7-8 шт.
- Часник – 2-4 шт.
- Масло вершкове – 150 г
- Прованські трави – 1 ст. л.
- Головки часнику – 2 шт.
Як приготувати:
- Індичку вийняти з маринаду, промити, обсушити серветками. Обережно, щоб не порвати шкірку, відокремити руками шкіру від тушки.
- Розм'якшене масло з'єднати з подрібненим часником і прованськими травами. Розподілити масло під шкірою індички.
- Вистелити деко фольгою. Заповнити тушку мандаринами в шкірці та цілими головками часнику. Зашити суворою ниткою. Укласти на лист і загорнути у фольгу.
- Поставити в розігріту до 220 градусів духовку та готувати 40 хвилин. Зменшити температуру до 180 градусів, продовжувати готувати ще 1,5 години.
- З майже готової індички прибрати фольгу і продовжувати запікати, доки не з'явиться хрумка скоринка.
Класичний журавлинний соус
Інгредієнти:
- Журавлина – 200 г
- Вода – 100 мл
- Апельсин – цедра та сік
- Цукор – 100 г
- Кориця, мускатний горіх, гвоздика, імбир – по щіпці
Як приготувати:
- Журавлину помити. Залити водою, додати цукор та довести до кипіння. Додати цедру апельсина (тільки помаранчеву частину, щоб соус не гірчив), сік та спеції. Закрити кришкою і тушкувати 10-15 хвилин.
- Можна збити блендером до однорідності.
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