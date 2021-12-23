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М'ясо стифадо – як приготувати головну різдвяну страву Греції

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
23 грудня, 17:33
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У цьому рецепті використається яловичина. Часто у Греції стифадо готують з кролика. Особливість – багато дрібної цибулі та обов'язкове додавання до м'яса винного оцту
Грецьке різдвяне м'ясо стіфадо
Грецьке різдвяне м'ясо стіфадо / Фото: instagram.com/zav_club_1/

Якщо у США серед основних страв на Різдво курка або шинка, то в Греції з цього приводу готують м'ясо стифадо.

Яловичина тушкується з великою кількістю цибулі-шалот з обов'язковим додаванням винного оцту.

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Воно виходить неймовірно ніжним і тане у роті. Зазвичай використовують яловичину або кролика. Подавати стифадо із зеленню петрушки, лавашем та картоплею.

Рецепт взято зі сторінки zav_club_1.

Грецьке різдвяне м'ясо стифадо

Інгредієнти:

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  • 50 мл оливкової олії;
  • 500 г яловичини;
  • 250 г цибулі-шалоту;
  • 2 зубчики часнику;
  • 2 ст. л. винного оцту;
  • кілька гвоздик;
  • 1 лаврове листя;
  • 400 г помідорів у власному соку;
  • близько 300 мл води;
  • сіль, кориця, бадьян, перець – за смаком.

Як приготувати:

  1. Розігріти сковороду з оливковою олією. Додати нарізану кубиками яловичину і обсмажити до рум'яності.
  2. Цибулю очистити і додати в м'ясо, обсмажити все разом. Цибуля зарум'яниться і трохи карамелізується.
  3. Додати дрібно нарізаний часник, оцет, спеції та томати.
  4. Додати приблизно 100 мл води, накрити кришкою та тушкувати приблизно 1,5-2 години. Решту води необхідно час від часу доливати.

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Ірина Маслова
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