М'ясо стифадо – як приготувати головну різдвяну страву Греції

У цьому рецепті використається яловичина. Часто у Греції стифадо готують з кролика. Особливість – багато дрібної цибулі та обов'язкове додавання до м'яса винного оцту

Грецьке різдвяне м'ясо стіфадо / Фото: instagram.com/zav_club_1/

Якщо у США серед основних страв на Різдво курка або шинка, то в Греції з цього приводу готують м'ясо стифадо.

Яловичина тушкується з великою кількістю цибулі-шалот з обов'язковим додаванням винного оцту.

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Воно виходить неймовірно ніжним і тане у роті. Зазвичай використовують яловичину або кролика. Подавати стифадо із зеленню петрушки, лавашем та картоплею.

Рецепт взято зі сторінки zav_club_1.

Грецьке різдвяне м'ясо стифадо

Інгредієнти:

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50 мл оливкової олії;

500 г яловичини;

250 г цибулі-шалоту;

2 зубчики часнику;

2 ст. л. винного оцту;

кілька гвоздик;

1 лаврове листя;

400 г помідорів у власному соку;

близько 300 мл води;

сіль, кориця, бадьян, перець – за смаком.

Як приготувати: