М'ясо стифадо – як приготувати головну різдвяну страву Греції

Грецьке різдвяне м'ясо стіфадо / Фото: instagram.com/zav_club_1/
Якщо у США серед основних страв на Різдво курка або шинка, то в Греції з цього приводу готують м'ясо стифадо.
Яловичина тушкується з великою кількістю цибулі-шалот з обов'язковим додаванням винного оцту.
Воно виходить неймовірно ніжним і тане у роті. Зазвичай використовують яловичину або кролика. Подавати стифадо із зеленню петрушки, лавашем та картоплею.
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Рецепт взято зі сторінки zav_club_1.
Грецьке різдвяне м'ясо стифадо
Інгредієнти:
- 50 мл оливкової олії;
- 500 г яловичини;
- 250 г цибулі-шалоту;
- 2 зубчики часнику;
- 2 ст. л. винного оцту;
- кілька гвоздик;
- 1 лаврове листя;
- 400 г помідорів у власному соку;
- близько 300 мл води;
- сіль, кориця, бадьян, перець – за смаком.
Як приготувати:
- Розігріти сковороду з оливковою олією. Додати нарізану кубиками яловичину і обсмажити до рум'яності.
- Цибулю очистити і додати в м'ясо, обсмажити все разом. Цибуля зарум'яниться і трохи карамелізується.
- Додати дрібно нарізаний часник, оцет, спеції та томати.
- Додати приблизно 100 мл води, накрити кришкою та тушкувати приблизно 1,5-2 години. Решту води необхідно час від часу доливати.
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