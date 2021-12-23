Мясо стифадо – как приготовить главное рождественское блюдо Греции

В этом рецепте используется говядина. Часто в Греции стифадо готовят из кролика. Особенность – много мелкого лука и обязательное добавление к мясу винного уксуса

Греческое рождественское мясо стифадо / Фото: instagram.com/zav_club_1/

Если в США среди основных блюд на Рождество курица или ветчина, мы ее называем бужениной, то в Греции по этому поводу готовят мясо стифадо.

Говядина тушится с большим количеством лука-шалот с обязательным добавлением винного уксуса.

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Оно получается невероятно нежным и тает во рту. Обычно используют говядину или кролика. Подавать стифадо с зеленью петрушки, лавашем и картофелем.

Рецепт взят со страницы zav_club_1.

Греческое рождественское мясо стифадо

Ингредиенты:

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50 мл оливкового масла;

500 г говядины;

250 г лука-шалота;

2 зубчика чеснока;

2 ст. л. винного уксуса;

несколько гвоздик;

1 лавровый лист;

400 г помидоров в собственном соку;

около 300 мл воды;

соль, корица, бадьян, перец – по вкусу.

Как приготовить: