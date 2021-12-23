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Мясо стифадо – как приготовить главное рождественское блюдо Греции

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
23 декабря, 17:33
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В этом рецепте используется говядина. Часто в Греции стифадо готовят из кролика. Особенность – много мелкого лука и обязательное добавление к мясу винного уксуса
Греческое рождественское мясо стифадо
Греческое рождественское мясо стифадо / Фото: instagram.com/zav_club_1/

Если в США среди основных блюд на Рождество курица или ветчина, мы ее называем бужениной, то в Греции по этому поводу готовят мясо стифадо.

Говядина тушится с большим количеством лука-шалот с обязательным добавлением винного уксуса.

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Оно получается невероятно нежным и тает во рту. Обычно используют говядину или кролика. Подавать стифадо с зеленью петрушки, лавашем и картофелем.

Рецепт взят со страницы zav_club_1.

Греческое рождественское мясо стифадо

Ингредиенты:

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  • 50 мл оливкового масла;
  • 500 г говядины;
  • 250 г лука-шалота;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2 ст. л. винного уксуса;
  • несколько гвоздик;
  • 1 лавровый лист;
  • 400 г помидоров в собственном соку;
  • около 300 мл воды;
  • соль, корица, бадьян, перец – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Разогреть сковороду с оливковым маслом. Добавить нарезанную кубиками говядину и обжарить до румяности.
  2. Лук-шалот очистить и добавить в мясо, обжарить все вместе. Лук зарумянится и немного карамелизуется.
  3. Добавить мелко нарезанный чеснок, уксус, специи и томаты.
  4. Добавить примерно 100 мл воды, накрыть крышкой и тушить примерно 1,5-2 часа. Остаток воды нужно время от времени доливать.

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Ирина Маслова
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