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3 рецепта рождественской выпечки, среди них – апельсиновые мадленки

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
21 декабря, 13:02
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Это сочный эстонский пирог пипаркоок, который замешивается на кефире и выпекается с брусничным вареньем. И еще флорентийское печенье, что украшается миндалем и темным шоколадом
Рецепты рождественской выпечки из разных стран
Рецепты рождественской выпечки из разных стран / Фото: Коллаж: Сегодня

В каждой стране и даже городе есть своя особенная зимняя выпечка. Очень много ее в период рождественских праздников.

В Венеции можно попробовать увесистую и ароматную пинцу, а в Эстонии – сочный пирог пипаркоок. Его пекут не только на Рождество, но и во время всех зимних праздников.

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Мадленки – французское печенье, которое в конце 18-го века испекла девушка Мадлен для Станислава Лещинского. Тогда он уже не был королем и давал в Париже бал.

Интересно, что флорентийское печенье никакого отношения ни ко Флоренции, ни к Италии не имеет. Вероятнее всего, его придумали во Франции во времена Людовика XIV.

В рецепте от фудблогера vita_e_pane тесто замешивается на жирных сливках.

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Тесто для мадленок от elena_sagun замешивается с большим количеством цедры апельсина.

Сочный пирог пипаркоок по рецепту kati.tallin украшается брусничным вареньем.

Мягкий пипаркоок

Мягкий пипаркоок
Мягкий пипаркоок / Фото: instagram.com/kati.tallinn/

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Ингредиенты для теста:

  • 400 г муки;
  • 300 г сахара;
  • по 1 ст. л. корицы, соды;
  • 500 мл кефира;
  • 2 ч. л. гвоздики;
  • 100 г растопленного сливочного масла;
  • 150 г брусничного варенья;
  • щепотка соли.

Для глазури:

  • 200 г сливочного сыра;
  • 50 г сливочного масла комнатной температуры;
  • 100 г сахарной пудры.
  • брусника.

Как приготовить:

  1. В отдельной миске смешать все сухие ингредиенты. Добавить кефир и перемешать. Добавить брусничное варенье и снова перемешать вручную. Добавить растопленное масло и снова перемешать до однородной массы.
  2. Застелить глубокую форму пергаментной бумагой, вылить тесто и запекать в разогретой духовке при 200 градусах примерно 35-40 минут. Дать остыть.
  3. Для глазури взбить сливочный сыр комнатной температуры вместе с просеянной сахарной пудрой и мягким маслом. Намазать корж. Украсить брусникой.

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Мадленки с апельсином

Мадленки с апельсином
Мадленки с апельсином / Фото: instagram.com/elena_sagun

Ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • по 100 г сахара, сливочного масла;
  • 1 ч. л. ванильного сахара;
  • по 75 г белой пшеничной муки, миндальной муки;
  • цедра половины крупного апельсина.

Как приготовить:

  1. Масло растопить, затем дать остыть до комнатной температуры.
  2. Отдельно взбить яйца и сахар до пышности.
  3. В отдельной емкости соединить пшеничную и миндальную муку, перемешать. Добавить сухие ингредиенты во взбитую яичную смесь, туда же добавить цедру и аккуратно перемешать до однородности.
  4. Влить масло и снова аккуратно перемешать до однородности.
  5. Разлить по формам примерно на ¾. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 12 минут.
  6. Дать постоять 10 минут, достать мадленки. Украсить сахарной пудрой.

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Флорентийское печенье

Флорентийское печенье
Флорентийское печенье / Фото: instagram.com/vita_e_pane

Ингредиенты:

  • 250 г сливок 35%;
  • по 125 г сахара, меда;
  • 30 г сливочного масла;
  • 300 г миндальных хлопьев;
  • 200 г лимонных и апельсиновых цукатов;
  • цедра одного апельсина
  • 80 г муки;
  • 400 г темного шоколада.

Как приготовить:

  1. В сотейнике соединить сливки, сахар, мед, масло и довести до кипения. Добавить миндаль, муку, цукаты, цедру. Хорошо перемешать лопаткой.
  2. Массу выложить на противень, выстеленный бумагой, и распределить тонким слоем.
  3. Выпекать при 160 градусах до золотистого цвета. Остудить.
  4. Шоколад растопить на паровой бане. Смазать кисточкой дно пласта. Дать шоколаду застыть и порезать на порции.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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