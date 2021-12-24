Как приготовить действительно классную индейку и клюквенный соус к ней

Для многих католическое Рождество – это красивая птица в центре стола. Мы уже разобрались, как приготовить сочного гуся, теперь пришло время индейки.
Ее мясо мягче, поэтому есть небольшой риск, что оно получится сухим, но некоторые требования существуют. О них ниже.
Индейка по рецепту annaskvortsovaначиняется мандаринами, еще фудблогер рекомендует подержать птицу в солевом растворе с сахаром и специями или в своем любимом маринаде.
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В клюквенный соус от cookery_chronicles нужны мускатный орех, корица, гвоздика и сухой имбирь.
Вкусной рождественская индейка получится, если:
- Подержать ее в маринаде минимум час. Лучшее, чем можно смазать индейку для этого – лимонный сок со специями.
- Приготовить начинку из картофеля, сочных овощей, чернослива, яблок, грибов, гречки. Начинку рекомендуют класть не только внутрь, но и вокруг индейки.
- Перед тем, как отправить запекаться, сделать несколько проколов по поверхности. Это позволит соку равномерно передвигаться по тушке.
- Каждые 30-40 минут поливать ее же соком. Для крупной индейки можно приготовить немного жирного бульона со специями.
Средняя индейка до 6 кг готовится около трех часов.
Рождественская индейка с мандаринами
Ингредиенты:
- Индейка – 3-4 кг
- Мандарины – 7-8 шт.
- Чеснок – 2-4 шт.
- Масло сливочное – 150 г
- Прованские травы – 1 ст. л.
Как приготовить:
- Индейку вынуть из маринада, промыть, обсушить салфетками. Аккуратно, чтобы не порвать кожицу, отделить руками кожу от тушки.
- Размягченное масло соединить с измельченным чесноком и прованскими травами. Распределить масло под кожей индейки.
- Выстлать противень фольгой. Заполнить тушку мандаринами в кожуре и целыми головками чеснока. Зашить суровой ниткой. Уложить на противень и завернуть в фольгу.
- Поставить в разогретую до 220 градусов духовку и готовить 40 минут. Уменьшить температуру до 180 градусов и готовить еще 1,5 часа.
- С почти готовой индейки убрать фольгу и продолжать запекать, пока не появится хрустящая корочка.
Классический клюквенный соус
Ингредиенты:
- Клюква – 200 г
- Вода – 100 мл
- Апельсин – цедра и сок
- Сахар – 100 г
- Корица, мускатный орех, гвоздика, имбирь – по щепотке
Как приготовить:
- Клюкву помыть. Залить водой, добавить сахар и довести до кипения. Добавить цедру апельсина (только оранжевую часть, чтобы соус не горчил), сок и специи. Закрыть крышкой и тушить 10-15 минут.
- Можно сбить блендером до однородности.
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