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Как приготовить действительно классную индейку и клюквенный соус к ней

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
24 декабря, 12:59
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Идеально, когда индейка побудет в маринаде хотя бы час. Если будете готовить ее с начинкой, то часть можно выложить вокруг птицы. Для клюквенного соуса, кроме сухого имбиря, корцы и мускатного ореха, нужен апельсин
Индейка в духовке на Рождество
Индейка в духовке на Рождество / Фото: Depositphotos

Для многих католическое Рождество – это красивая птица в центре стола. Мы уже разобрались, как приготовить сочного гуся, теперь пришло время индейки.

Ее мясо мягче, поэтому есть небольшой риск, что оно получится сухим, но некоторые требования существуют. О них ниже.

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Индейка по рецепту annaskvortsovaначиняется мандаринами, еще фудблогер рекомендует подержать птицу в солевом растворе с сахаром и специями или в своем любимом маринаде.

В клюквенный соус от cookery_chronicles нужны мускатный орех, корица, гвоздика и сухой имбирь.

Вкусной рождественская индейка получится, если:

  • Подержать ее в маринаде минимум час. Лучшее, чем можно смазать индейку для этого – лимонный сок со специями.
  • Приготовить начинку из картофеля, сочных овощей, чернослива, яблок, грибов, гречки. Начинку рекомендуют класть не только внутрь, но и вокруг индейки.
  • Перед тем, как отправить запекаться, сделать несколько проколов по поверхности. Это позволит соку равномерно передвигаться по тушке.
  • Каждые 30-40 минут поливать ее же соком. Для крупной индейки можно приготовить немного жирного бульона со специями.

Средняя индейка до 6 кг готовится около трех часов.

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Рождественская индейка с мандаринами

Рождественская индейка с мандаринами
Рождественская индейка с мандаринами / Фото: instagram.com/annaskvortsova_/

Ингредиенты:

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  • Индейка – 3-4 кг
  • Мандарины – 7-8 шт.
  • Чеснок – 2-4 шт.
  • Масло сливочное – 150 г
  • Прованские травы – 1 ст. л.

Как приготовить:

  1. Индейку вынуть из маринада, промыть, обсушить салфетками. Аккуратно, чтобы не порвать кожицу, отделить руками кожу от тушки.
  2. Размягченное масло соединить с измельченным чесноком и прованскими травами. Распределить масло под кожей индейки.
  3. Выстлать противень фольгой. Заполнить тушку мандаринами в кожуре и целыми головками чеснока. Зашить суровой ниткой. Уложить на противень и завернуть в фольгу.
  4. Поставить в разогретую до 220 градусов духовку и готовить 40 минут. Уменьшить температуру до 180 градусов и готовить еще 1,5 часа.
  5. С почти готовой индейки убрать фольгу и продолжать запекать, пока не появится хрустящая корочка.

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Классический клюквенный соус

Классический клюквенный соус
Классический клюквенный соус / Фото: instagram.com/saltandlavender

Ингредиенты:

  • Клюква – 200 г
  • Вода – 100 мл
  • Апельсин – цедра и сок
  • Сахар – 100 г
  • Корица, мускатный орех, гвоздика, имбирь – по щепотке

Как приготовить:

  1. Клюкву помыть. Залить водой, добавить сахар и довести до кипения. Добавить цедру апельсина (только оранжевую часть, чтобы соус не горчил), сок и специи. Закрыть крышкой и тушить 10-15 минут.
  2. Можно сбить блендером до однородности.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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