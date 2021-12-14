Салат з копченою куркою та буряком – ідея на Новий рік-2022

Салат з копченою куркою та буряком / Фото: instagram.com/iamcookru/
Якщо у салаті є буряк, це буде красиво. Кулінарні експерти радять його запікати – так він буде соковитішим і смачнішим.
Ми розповідали про новорічний салат "Тигрова шубка" з копченою куркою, він прикрашався вареною морквою.
Тепер спробуйте поєднання курки та буряків. Пам'ятаємо, що таке м'ясо солонувате. Враховуйте це, коли захочеться трохи посолити та поперчити салат.
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Рецепт зі сторінки iamcookru.
Салат з копченою куркою та буряком
Інгредієнти на дві порції:
- Копчена курка – 150 г
- Яйця – 2 шт.
- Буряк – 1 шт.
- Картопля – 2 шт.
- Морква – 1 шт.
- Цибуля салатна – 0,5 шт.
- Сир твердий – 50 г
- Часник – 1 зубчик
- Майонез – 80 г
Як приготувати:
- Буряк, моркву та картоплю відварити в мундирі та остудити. Відварити яйця.
- Перший шар – покласти нарізані шматочки курки та змастити майонезом.
- Другий шар – терта картопля і промазати майонезом.
- Третій шар – дрібно нарізана червона цибуля.
- Четвертий шар – терта морква, змастити майонезом.
- П'ятий шар – тертий сир, змащений майонезом.
- Шостий шар – терті яйця, змішані з майонезом.
- Сьомий шар – тертий буряк, змішаний з майонезом і часником.
- Салат злегка охолодити та прикрасити зеленню.
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