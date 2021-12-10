Салат "Тигрова шубка" з копченою куркою та чорносливом – він прикрасить новорічний стіл

Чорнослив, який попередньо треба замочити в гарячій воді, більше для прикраси. З нього формуватимуться смужки тигра. Крім курки, потрібні яйця, огірки, картопля

Салат "Тигрова шубка" / Фото: instagram.com/elvira_luchkova

Продовжуємо знайомити вас з дивовижними рудими салатами, які дедалі активніше з'являються на сторінках фудблогерів та домашніх кулінарів.

Один з них, присвячений господареві Нового року – Тигру, – треба обов'язково приготувати.

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Цей салат від elvira_luchkova називається "Шубка тигра" і складається з копченого м'яса курки, маринованих огірків, картоплі та яєць.

Огірки варто віджати від зайвого розсолу, а чорнослив, який прикрашатиме салат, потримати у гарячій воді.

Салат "Тигрова шубка"

Інгредієнти:

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Копчене курячий стегенце

Яйця, картопля – по 3 шт.

Морква – 1 велика

Мариновані огірки – 5 шт. невеликих

Майонез, чорнослив

Як приготувати: