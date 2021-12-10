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Салат "Тигрова шубка" з копченою куркою та чорносливом – він прикрасить новорічний стіл

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
10 грудня, 18:10
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Чорнослив, який попередньо треба замочити в гарячій воді, більше для прикраси. З нього формуватимуться смужки тигра. Крім курки, потрібні яйця, огірки, картопля
Салат "Тигрова шубка"
Салат "Тигрова шубка" / Фото: instagram.com/elvira_luchkova

Продовжуємо знайомити вас з дивовижними рудими салатами, які дедалі активніше з'являються на сторінках фудблогерів та домашніх кулінарів.

Один з них, присвячений господареві Нового року – Тигру, – треба обов'язково приготувати.

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Цей салат від elvira_luchkova називається "Шубка тигра" і складається з копченого м'яса курки, маринованих огірків, картоплі та яєць.

Огірки варто віджати від зайвого розсолу, а чорнослив, який прикрашатиме салат, потримати у гарячій воді.

Салат "Тигрова шубка"

Інгредієнти:

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  • Копчене курячий стегенце
  • Яйця, картопля – по 3 шт.
  • Морква – 1 велика
  • Мариновані огірки – 5 шт. невеликих
  • Майонез, чорнослив

Як приготувати:

  1. Яйця зварити круто. Зварити моркву та картоплю до готовності, дати охолонути.
  2. Зі стегенця зняти шкіру, відокремити м'ясо від кісток і дрібно нарізати. Дрібно нарізати яйце та огірки. Картоплю та моркву натерти на великій тертці.
  3. Зібрати салат шарами, кожен шар промазуючи майонезом: картопля (підсолити), курка, огірки, яйце, морква. На моркву майонез не додавати.
  4. Тонко нарізати чорнослив та викласти смужки. Дати настоятися у холодильнику.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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