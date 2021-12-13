Салат на Новий рік з горбушею – готується порційно, накривається солоною рибою

Консервована горбуша – часта гостя у святкових салатах, у нашому випадку – у новорічних.
Якщо її з'єднати з вершковим сиром, додати яйця та свіжий огірок, то вийде цей цікавий салат.
Цікавий він подвійно, бо подається порційно. Формувати його треба у піалах, а потім перекладати на тарілки. Зверху салат накривається слабосолоною рибою.
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Фудблогерка Альона Митрофанова рекомендує брати максимально щільний вершковий сир, щоб салату було легко тримати форму.
Порційний салат з горбуші та вершкового сиру
Інгредієнти:
- 3 яйця;
- 1 огірок (120 г);
- половина червоної цибулини;
- 200 г вершкового сиру;
- бляшанка консервованої горбуші;
- 200 г слабосолоної червоної риби;
- сіль, перець, кріп.
Як приготувати:
- Яйця та огірок нарізати дрібним кубиком. Цибулю подрібнити.
- До сиру додати консервовану горбушу, попередньо зливши сік і прибравши великі кістки. Змішати виделкою до однорідності.
- Додати решту інгредієнтів і добре перемішати. Посолити та поперчити.
- Піали застелити харчовою плівкою, попередньо змастивши олією. На дно піали викласти тонко нарізаний слабосолоний лосось. Зверху – салат.
- Утрамбувати, розрівняти та відправити в холодильник на 2 години.
- Перевернути піали на порційну тарілку, прибрати плівку та прикрасити кропом.
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