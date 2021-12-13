Салат на Новый год с горбушей – готовится порционно, накрывается соленой рыбой

Порционный он, потому что формируется с помощью пиал, а потом выкладывается в порционную тарелку. Под слайсами из слабосоленого лосося или форели творожный сыр с горбушей и свежим огурцом

Салат из горбуши и творожного сыра на Новый год / Фото: Алена Митрофанова

Консервированная горбуша – частая гостья в праздничных салатах, в нашем случае – в новогодних.

Если ее соединить с творожным сыром, добавить яйца и свежий огурец, то получится этот интересный салат.

Реклама

Интересный он вдвойне, потому что подается порционно. Формировать его нужно в пиалах, а потом перекладывать на тарелки. Сверху салат накрывается слабосоленой рыбой.

Фудблогер Алена Митрофанова рекомендует брать максимально плотный творожный сыр, чтобы салату было легко держать форму.

Порционный салат из горбуши и творожного сыра

Ингредиенты:

Реклама

3 яйца;

1 огурец (120 г);

половина красной луковицы;

200 г творожного сыра;

банка консервированной горбуши;

200 г слабосоленой красной рыбы;

соль, перец, укроп.

Как приготовить: