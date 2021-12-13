Салат на Новый год с горбушей – готовится порционно, накрывается соленой рыбой

Консервированная горбуша – частая гостья в праздничных салатах, в нашем случае – в новогодних.
Если ее соединить с творожным сыром, добавить яйца и свежий огурец, то получится этот интересный салат.
Интересный он вдвойне, потому что подается порционно. Формировать его нужно в пиалах, а потом перекладывать на тарелки. Сверху салат накрывается слабосоленой рыбой.
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Фудблогер Алена Митрофанова рекомендует брать максимально плотный творожный сыр, чтобы салату было легко держать форму.
Порционный салат из горбуши и творожного сыра
Ингредиенты:
- 3 яйца;
- 1 огурец (120 г);
- половина красной луковицы;
- 200 г творожного сыра;
- банка консервированной горбуши;
- 200 г слабосоленой красной рыбы;
- соль, перец, укроп.
Как приготовить:
- Яйца и огурец нарезать мелким кубиком. Лук измельчить.
- К творожному сыру добавить консервированную горбушу, предварительно слив сок и убрав крупные кости. Смешать вилкой до однородности.
- Добавить остальные ингредиенты и хорошо перемешать. Посолить и поперчить.
- Пиалы застелить пищевой пленкой, предварительно смазав растительным маслом. На дно пиалы выложить тонко нарезанный слабосоленый лосось. Сверху – салат.
- Утрамбовать, разровнять и отправить в холодильник на 2 часа.
- Перевернуть пиалы на порционную тарелку, убрать пленку и украсить укропом.
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