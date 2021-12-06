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Селедка под шубой по-новому – две интересные подачи любимого салата

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
6 декабря, 11:42
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Первый рецепт – это рулет, который формируется из традиционных ингредиентов этого салата. Второй – сложнее. Нужно испечь свекольные блины и смазать их паштетом из сельди, сливочного масла и майонеза
Селедка под шубой по-новому - рецепты на Новый год-2022
Селедка под шубой по-новому - рецепты на Новый год-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

В зависимости от того, какой год по восточному календарю наступает, на столе должен быть соответствующий салат.

Мы рассказывали о таком – это красивый "Тигренок".

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Но есть глыба, то, что готовится независимо от символов Нового года. Ниже есть две интересные подачи селедки под шубой, и они достойны внимания.

Украинский фудблогер kukhnya_yak_relaks предлагает испечь свекольные блины, которые потом соединятся с паштетом из селедки.

На кулинарном сайте Kyxarka.ru салат предлагают сделать в форме рулета.

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Селедка под шубой в форме рулета

Ингредиенты:

  • 4 шт. сваренная в кожуре или запеченная свекла;
  • 4 шт. сваренная в кожуре морковь;
  • 2-3 шт. сваренный в кожуре картофель;
  • 2 шт. сваренные вкрутую яйца;
  • 1 средняя селедка;
  • 1 небольшая луковица;
  • майонез, соль.

Как приготовить:

  1. Овощи нужно сварить накануне и хорошо охладить. Селедку разобрать на филе, удалить кости и нарезать мелким кубиком.
  2. Лук мелко нарезать и смешать с селедкой. Овощи очистить от кожуры и натереть на мелкой терке. Яйца очистить и так же натереть на мелкой терке.
  3. Свеклу отжать и выложить слоем на пищевую пленку, посолить. Накрыть пленкой или пакетом и слегка уплотнить.
  4. Не свеклу выложить морковь. Слой моркови должен быть немного меньше слоя свеклы. Посолить, накрыть пакетом и немного уплотнить. Намазать майонезом.
  5. На морковь выложить слой тертой картошки. Посолить, уплотнить и намазать майонезом.
  6. Дальше – слой яиц, его нужно уплотнить и намазать майонезом. В центре полоской-горкой выложить селедку с луком. Сформировать рулет и обжать края.
  7. Убрать в холодильник на 2-3 часа.
  8. Переложить на сервировочное блюдо, снять пленку. Украсить по желанию.

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Селедка под шубой по-новому

Ингредиенты:

  • 1 отварная свекла;
  • 1 ст. теплого молока;
  • 1 яйцо;
  • карри, пажитник;
  • средиземноморские травы;
  • соль;
  • 3 ст. л. растительного масла;
  • 1 луковица;
  • 200 г муки.

Для соуса:

  • 3 ст. л. домашнего майонеза;
  • 250 г филе сельди;
  • 50 г сливочного масла;
  • зелень укропа.

Как приготовить:

  1. Свеклу отварить и натереть на терке. Добавить стакан теплого молока, растительное масло, измельчить блендером.
  2. Добавить яйцо и специи, перемешать. Лук натереть на мелкой терке, добавить к молочно-свекольной смеси, перемешать.
  3. Добавить муку, чтобы получилось тесто, как на блины. Нажарить блины на сухой сковороде.
  4. Для соуса майонезу добавить сливочное масло и селедку. Взбить блендером.
  5. Подравнять края блинов с помощью тарелки. Сформировать салат, чередуя блины с селедочной массой. Украсить по желанию.
  6. Поставить на ночь в холодильник.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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