Селедка под шубой по-новому – две интересные подачи любимого салата

Первый рецепт – это рулет, который формируется из традиционных ингредиентов этого салата. Второй – сложнее. Нужно испечь свекольные блины и смазать их паштетом из сельди, сливочного масла и майонеза

Селедка под шубой по-новому - рецепты на Новый год-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

В зависимости от того, какой год по восточному календарю наступает, на столе должен быть соответствующий салат.

Мы рассказывали о таком – это красивый "Тигренок".

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Но есть глыба, то, что готовится независимо от символов Нового года. Ниже есть две интересные подачи селедки под шубой, и они достойны внимания.

Украинский фудблогер kukhnya_yak_relaks предлагает испечь свекольные блины, которые потом соединятся с паштетом из селедки.

На кулинарном сайте Kyxarka.ru салат предлагают сделать в форме рулета.

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Селедка под шубой в форме рулета

Ингредиенты:

4 шт. сваренная в кожуре или запеченная свекла;

4 шт. сваренная в кожуре морковь;

2-3 шт. сваренный в кожуре картофель;

2 шт. сваренные вкрутую яйца;

1 средняя селедка;

1 небольшая луковица;

майонез, соль.

Как приготовить:

Овощи нужно сварить накануне и хорошо охладить. Селедку разобрать на филе, удалить кости и нарезать мелким кубиком. Лук мелко нарезать и смешать с селедкой. Овощи очистить от кожуры и натереть на мелкой терке. Яйца очистить и так же натереть на мелкой терке. Свеклу отжать и выложить слоем на пищевую пленку, посолить. Накрыть пленкой или пакетом и слегка уплотнить. Не свеклу выложить морковь. Слой моркови должен быть немного меньше слоя свеклы. Посолить, накрыть пакетом и немного уплотнить. Намазать майонезом. На морковь выложить слой тертой картошки. Посолить, уплотнить и намазать майонезом. Дальше – слой яиц, его нужно уплотнить и намазать майонезом. В центре полоской-горкой выложить селедку с луком. Сформировать рулет и обжать края. Убрать в холодильник на 2-3 часа. Переложить на сервировочное блюдо, снять пленку. Украсить по желанию.

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Селедка под шубой по-новому

Ингредиенты:

1 отварная свекла;

1 ст. теплого молока;

1 яйцо;

карри, пажитник;

средиземноморские травы;

соль;

3 ст. л. растительного масла;

1 луковица;

200 г муки.

Для соуса:

3 ст. л. домашнего майонеза;

250 г филе сельди;

50 г сливочного масла;

зелень укропа.

Как приготовить: