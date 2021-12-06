Селедка под шубой по-новому – две интересные подачи любимого салата

В зависимости от того, какой год по восточному календарю наступает, на столе должен быть соответствующий салат.
Мы рассказывали о таком – это красивый "Тигренок".
Но есть глыба, то, что готовится независимо от символов Нового года. Ниже есть две интересные подачи селедки под шубой, и они достойны внимания.
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Украинский фудблогер kukhnya_yak_relaks предлагает испечь свекольные блины, которые потом соединятся с паштетом из селедки.
На кулинарном сайте Kyxarka.ru салат предлагают сделать в форме рулета.
Селедка под шубой в форме рулета
Ингредиенты:
- 4 шт. сваренная в кожуре или запеченная свекла;
- 4 шт. сваренная в кожуре морковь;
- 2-3 шт. сваренный в кожуре картофель;
- 2 шт. сваренные вкрутую яйца;
- 1 средняя селедка;
- 1 небольшая луковица;
- майонез, соль.
Как приготовить:
- Овощи нужно сварить накануне и хорошо охладить. Селедку разобрать на филе, удалить кости и нарезать мелким кубиком.
- Лук мелко нарезать и смешать с селедкой. Овощи очистить от кожуры и натереть на мелкой терке. Яйца очистить и так же натереть на мелкой терке.
- Свеклу отжать и выложить слоем на пищевую пленку, посолить. Накрыть пленкой или пакетом и слегка уплотнить.
- Не свеклу выложить морковь. Слой моркови должен быть немного меньше слоя свеклы. Посолить, накрыть пакетом и немного уплотнить. Намазать майонезом.
- На морковь выложить слой тертой картошки. Посолить, уплотнить и намазать майонезом.
- Дальше – слой яиц, его нужно уплотнить и намазать майонезом. В центре полоской-горкой выложить селедку с луком. Сформировать рулет и обжать края.
- Убрать в холодильник на 2-3 часа.
- Переложить на сервировочное блюдо, снять пленку. Украсить по желанию.
Селедка под шубой по-новому
Ингредиенты:
- 1 отварная свекла;
- 1 ст. теплого молока;
- 1 яйцо;
- карри, пажитник;
- средиземноморские травы;
- соль;
- 3 ст. л. растительного масла;
- 1 луковица;
- 200 г муки.
Для соуса:
- 3 ст. л. домашнего майонеза;
- 250 г филе сельди;
- 50 г сливочного масла;
- зелень укропа.
Как приготовить:
- Свеклу отварить и натереть на терке. Добавить стакан теплого молока, растительное масло, измельчить блендером.
- Добавить яйцо и специи, перемешать. Лук натереть на мелкой терке, добавить к молочно-свекольной смеси, перемешать.
- Добавить муку, чтобы получилось тесто, как на блины. Нажарить блины на сухой сковороде.
- Для соуса майонезу добавить сливочное масло и селедку. Взбить блендером.
- Подравнять края блинов с помощью тарелки. Сформировать салат, чередуя блины с селедочной массой. Украсить по желанию.
- Поставить на ночь в холодильник.
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