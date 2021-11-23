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Салаты без майонеза на Новый год 2022 с неожиданными ингредиентами

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
23 ноября, 13:41
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Все они заправляются интересными заправками на основе горчицы, оливкового масла, бальзамического уксуса. В салат с фетой, хамоном и киви нужно немного кленового сиропа
Салаты без майонеза на Новый год 2022
Салаты без майонеза на Новый год 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Майонез всегда делал и делает свое дело – с ним салаты становятся особенными. Салаты на Новый год 2022 могут быть разными, в нашем случае – заправляться разными соусами.

Хуже они от этого не будут, а наоборот – подойдут тем, кто предпочитает приближенную к диетической еду даже на праздники.

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В салат с киви, хамоном и фетой от kmalaja нужно немного кленового сиропа. Лучше, если готовить его порционно, полить заправкой и подавать не перемешивая.

Для салата с тунцом от salatomanya понадобятся помидоры и немного отварного картофеля. В хорошо известный "Тбилиси" по рецепту maevskaaoksana нужна консервированная красная фасоль.

Салат с тунцом

Салат с тунцом
Салат с тунцом / Фото: instagram.com/salatomanya/

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Ингредиенты:

  • Тунец консервированный – 150 г
  • Листья салата – 50 г
  • Помидоры – 2-3 шт. (можно взять обычные или черри)
  • Вареные яйца – 2 шт.
  • Вареный картофель – 1-2 шт.
  • Оливки зеленые – по желанию
  • Оливковое масло – 1 ст. л.
  • Французская горчица, соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

  1. Отварить картофель и яйца, нарезать дольками.
  2. На тарелку выложить листья салата, полить заправкой из оливкового масла и горчицы.
  3. Дольками нарезать помидоры. Разложить картофель, яйца и помидоры на листья салата.
  4. Сверху выложить тунец и оливки. Посолить, поперчить по вкусу.

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Салат "Тбилиси"

Салат "Тбилиси"
Салат "Тбилиси" / Фото: instagram.com/maevskaaoksana/

Ингредиенты:

  • Говядина – 300 г
  • Болгарский перец – 1 большой
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Фасоль красная консервированная – 1 банка
  • Лук красный – 1 шт.
  • Грецкие орехи – горсть
  • Кинза или петрушка
  • Винный или яблочный уксус (можно заменить лимонным соком) – 1-2 ст. л.
  • Оливковое масло
  • Соль, перец, специи – по вкусу

Как приготовить:

  1. Из банки с фасолью вылить жидкость. Отварную говядину, луг и болгарский перец нарезать соломкой, соединить с фасолью.
  2. Добавить измельченные орехи, зелень. Приправить специями, солью и перцем.
  3. Соединить винный уксус и оливковое масло, заправить салат.

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Салат с киви, фетой и хамоном

Салат с киви, фетой и хамоном
Салат с киви, фетой и хамоном / Фото: instagram.com/kmalaja/

Ингредиенты:⠀

  • Рукола – 1 пачка
  • Грецкие орехи – горсть
  • Хамон – 75 г
  • Сыр фета – 100 г
  • Киви – 2 шт.

Для заправки:

  • Бальзамик, кленовый сироп – по 1 ст. л.
  • Дижонская горчица с зернами – 2 ч. л.
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Соль, молотый перец

Как приготовить:

  1. Грецкие орехи запечь в духовке в течение 10 минут при 180 градусах, дать остыть и измельчить.
  2. Разложить руколу, свернуть хамон в рулетики, выложить к руколе.
  3. Добавить нарезанные киви, фету. Посыпать грецкими орехами.
  4. Ингредиенты для заправки тщательно смешать, полить салат.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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