Салаты без майонеза на Новый год 2022 с неожиданными ингредиентами

Все они заправляются интересными заправками на основе горчицы, оливкового масла, бальзамического уксуса. В салат с фетой, хамоном и киви нужно немного кленового сиропа

Салаты без майонеза на Новый год 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Майонез всегда делал и делает свое дело – с ним салаты становятся особенными. Салаты на Новый год 2022 могут быть разными, в нашем случае – заправляться разными соусами.

Хуже они от этого не будут, а наоборот – подойдут тем, кто предпочитает приближенную к диетической еду даже на праздники.

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В салат с киви, хамоном и фетой от kmalaja нужно немного кленового сиропа. Лучше, если готовить его порционно, полить заправкой и подавать не перемешивая.

Для салата с тунцом от salatomanya понадобятся помидоры и немного отварного картофеля. В хорошо известный "Тбилиси" по рецепту maevskaaoksana нужна консервированная красная фасоль.

Салат с тунцом

Салат с тунцом / Фото: instagram.com/salatomanya/

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Ингредиенты:

Тунец консервированный – 150 г

Листья салата – 50 г

Помидоры – 2-3 шт. (можно взять обычные или черри)

Вареные яйца – 2 шт.

Вареный картофель – 1-2 шт.

Оливки зеленые – по желанию

Оливковое масло – 1 ст. л.

Французская горчица, соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

Отварить картофель и яйца, нарезать дольками. На тарелку выложить листья салата, полить заправкой из оливкового масла и горчицы. Дольками нарезать помидоры. Разложить картофель, яйца и помидоры на листья салата. Сверху выложить тунец и оливки. Посолить, поперчить по вкусу.

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Салат "Тбилиси"

Салат "Тбилиси" / Фото: instagram.com/maevskaaoksana/

Ингредиенты:

Говядина – 300 г

Болгарский перец – 1 большой

Чеснок – 2 зубчика

Фасоль красная консервированная – 1 банка

Лук красный – 1 шт.

Грецкие орехи – горсть

Кинза или петрушка

Винный или яблочный уксус (можно заменить лимонным соком) – 1-2 ст. л.

Оливковое масло

Соль, перец, специи – по вкусу

Как приготовить:

Из банки с фасолью вылить жидкость. Отварную говядину, луг и болгарский перец нарезать соломкой, соединить с фасолью. Добавить измельченные орехи, зелень. Приправить специями, солью и перцем. Соединить винный уксус и оливковое масло, заправить салат.

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Салат с киви, фетой и хамоном

Салат с киви, фетой и хамоном / Фото: instagram.com/kmalaja/

Ингредиенты:⠀

Рукола – 1 пачка

Грецкие орехи – горсть

Хамон – 75 г

Сыр фета – 100 г

Киви – 2 шт.

Для заправки:

Бальзамик, кленовый сироп – по 1 ст. л.

Дижонская горчица с зернами – 2 ч. л.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Соль, молотый перец

Как приготовить: