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Простые, но вкусные салаты на Новый год 2022 – готовятся за 25 минут

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
25 ноября, 12:52
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Все ингредиенты, представленные в этих салатах, отлично сочетаются друг с другом. Что касается соусов или заправок, то они могут быть на основе майонеза, сметаны, соевого соуса
Простые, но вкусные салаты на Новый год 2022
Простые, но вкусные салаты на Новый год 2022 / Фото: Depositphotos

Быстро готовить – не значит, что в результате получится что-то невкусное. Это касается и салатов на Новый год 2022 без майонеза, но с интересными заправками.

Варианты ниже не требуют усилий, готовятся не из особенных ингредиентов, но они хорошо сочетаемых друг с другом. Чтобы сделать их, вы потратите не больше 25 минут.

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Пропорции в салате с крабовыми палочками от strekoza_v_zefire условные, но черри для него нужны разных цветов.

Для салата по рецепту alenna_f с морковью по-корейски, чтобы было еще быстрее, можно использовать копченое куриное филе.

Если захотите приготовить салат с кальмарами и авокадо, то korobkareceptoff рекомендует обязательно сбрызнуть овощ соком лимона, чтобы он не потерял презентабельность.

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Салат с крабовыми палочками и черри

Салат с крабовыми палочками и черри
Салат с крабовыми палочками и черри / Фото: instagram.com/strekoza_v_zefire/

Ингредиенты (рассчитывайте по вкусу):

  • листья салата;
  • крабовые палочки:
  • черри разных цветов;
  • вареные яйца;
  • укроп, соль, перец, специи к салатам.

Для заправки:

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  • 2 ст. л. майонеза;
  • 1 ст. л. соевого соуса.

Как приготовить:

  1. Вареные яйца измельчить, листья салата порвать, помидоры разрезать пополам.
  2. Выложить в салатник и добавить измельченные крабовые палочки. Добавить соль и специи.
  3. Соединить майонез и соевый соус, перемешать. Заправить салат, перед подачей немного охладить и украсить укропом.

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Салат с кальмаром и авокадо

Салат с кальмаром и авокадо
Салат с кальмаром и авокадо / Фото: instagram.com/korobkareceptoff/

Ингредиенты:

  • 400 г кальмара свежего или консервированного;
  • 1 шт. авокадо;
  • 2-3 шт. помидоров;
  • лайм или лимон, или яблочный уксус;
  • листья салата
  • половина луковицы;
  • растительное масло;
  • соль, семена кунжута или льна (по желанию).

Как приготовить:

  1. Кальмар отварить в подсоленной воде или обжарить на сковороде, нарезать.
  2. Нарезать помидоры, лук, салат и соединить в салатнике.
  3. Авокадо очистить и нарезать. Взбрызнуть соком лайма или лимона.
  4. В салатник к помидорам, луку и салату выложить авокадо и кольца кальмара, посолить и перемешать. Полить растительным маслом. Сверху посыпать семенами кунжута или льна.

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Салат из куриного филе с морковью по-корейски

Салат из куриного филе с морковью по-корейски
Салат из куриного филе с морковью по-корейски / Фото: instagram.com/alenna_f/

Ингредиенты:

  • 1 куриное филе;
  • болгарский перец;
  • 250 г моркови по-корейски;
  • зубчик чеснока (по желанию);
  • майонез, специи, соль.

Как приготовить:

  1. Филе разрезать на 4 части, посолить, посыпать специями и обжарить. Разобрать на волокна. Если филе копченое, нарезать соломкой.
  2. Перец нарезать соломкой, чеснок измельчить. Соединить ингредиенты и заправить майонезом.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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