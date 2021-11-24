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Горячие закуски на Новый год 2022, которые отличное "разогреют" основные блюда

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
24 ноября, 13:34
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Все эти закуски не утомят желудок за праздничным столом. Попробуйте нафаршировать помидоры фетой и фасолью, запечь камамбер с розмарином или сделать куриные медальоны с ананасами
Рецепты горячих закусок на Новый год 2022
Рецепты горячих закусок на Новый год 2022 / Фото: pexels.com

В новогоднюю ночь хочется побаловать себя особенным. Тем, что на любые другие праздники мы не готовим. Поэтому к холодным закускам на Новый год 2022, как и к горячим, стоит запастись хорошими продуктами.

Для рецептов ниже – камамбером и мясистыми помидорами в том числе.

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В начинку для фаршированных помидоров от urbanistka_vl идут фета и вареная фасоль, можно использовать консервированную. Камамбер по рецепту sharonowa запекается вместе с нарезанным свежим багетом.

Медальоны из куриного филе – редакционный рецепт. Нужны металлические формы-кольца, в них будет запекаться курица.

Запеченный камамбер

Запеченный камамбер
Запеченный камамбер / Фото: instagram.com/sharonow

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Ингредиенты рассчитывайте по количеству гостей:

  • камамбер;
  • 2 зуб. чеснока;
  • багет;
  • оливковое масло;
  • свежий розмарин или тимьян.

Как приготовить:

  1. В центр формы для запекания положить сыр, а вокруг него – нарезанный багет. Сбрызнуть хлеб и камамбер оливковым маслом.
  2. Добавить свежий розмарин или тимьян.
  3. Запекать при 180 градусах примерно 15 минут.

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Фаршированные помидоры

Фаршированные помидоры
Фаршированные помидоры / Фото: instagram.com/urbanistka_vl/

Ингредиенты:

  • 6 помидоров;
  • 150 г феты;
  • 130 г фасоли (вареной или консервированной);
  • 2 зуб. чеснока;
  • соль, перец, орегано, острая паприка;
  • масло оливковое, уксус винный белый.

Как приготовить:

  1. У помидоров срезать шляпки (не выбрасывать), середину убрать ложкой. Сложить в дуршлаг и хорошо отжать от сока. Нарезать.
  2. Фету нарезать кубиками, чеснок пропустить через пресс. Смешать фету, измельченную фасоль, чеснок, специи, травы, соль.
  3. Начинить помидоры, сверху накрыть шляпками.
  4. Разложить в форму для запекания, полить оливковым маслом, смешанным с ложкой винного уксуса и запекать 20-30 минут при 180 градусах.

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Медальоны из куриного филе с ананасами

Куриные медальоны с ананасами
Куриные медальоны с ананасами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 кг куриного филе;
  • 10 колец консервированного ананаса;
  • 100 мл сметаны или домашнего майонеза;
  • 150 г твердого сыра;
  • соль, молотый перец;
  • растительное масло;
  • зелень – для украшения.

Как приготовить:

  1. Куриное филе помыть, обсушить. Нарезать пластинками толщиной около 2 см. Отбить, добавить специи.
  2. Выложить на противень формочки. Положить внутрь филе. Смазать сметаной или домашним майонезом.
  3. Сверху разместить кольца ананаса и посыпать тертым сыром.
  4. Запекать в разогретой до 190 градусов духовке около 35 минут.
  5. Подавать со свежими овощами, украсив зеленью.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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