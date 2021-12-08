Рецепт салата "Сердце тигра" с консервированной горбушей к новогоднему столу

Салат "Сердце тигра" / Фото: instagram.com/iamcookru/
Салатов на новогоднем столе много не бывает. Минимум их готовят три.
Понятно, что один из них будет из разряда незыблемого, оливье или "Мимоза", а вот один из них обязательно должен быть посвящен хозяину этого года – Тигру.
Мы рассказывали, как приготовить салат "Тигренок", теперь – еще один слоеный "Сердце тигра".
Рецепт взят со страницы iamcookru.
Новогодний салат "Сердце тигра"
Ингредиенты:
- Картошка – 2 шт.
- Яйцо – 3 шт.
- Горбуша консервированная – 1 банка (245 г)
- Морковь – 2 шт.
- Майонез – для смазывания слоев
- Соль – по вкусу
Как приготовить:
- Картошку, морковь и яйца отварить и остудить.
- Первый слой – тертый картофель выложить в форме сердца. Слегка посолить и смазать майонезом.
- Второй слой – горбушу размять вилкой и выложить на картофель.
- Третий слой – уложить тертую морковь.
- Четвертый слой – раскрошить вилкой или руками желтки и положить на слой моркови. Смазать желтки майонезом.
- Пятый слой – натереть белки на терке и присыпать им салат со всех сторон.
- Для оформления уложить вторую тертую морковь в виде полосок.