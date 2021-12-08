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Рецепт салата "Сердце тигра" с консервированной горбушей к новогоднему столу

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
8 декабря, 18:30
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Салат выкладывается слоями. Кроме горбуши, картофель, вареная морковь и яйца. Каждый слой смазывается майонезом. Также нужен трафарет или формовочное кольцо в виде сердца
Салат "Сердце тигра"
Салат "Сердце тигра" / Фото: instagram.com/iamcookru/

Салатов на новогоднем столе много не бывает. Минимум их готовят три.

Понятно, что один из них будет из разряда незыблемого, оливье или "Мимоза", а вот один из них обязательно должен быть посвящен хозяину этого года – Тигру.

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Мы рассказывали, как приготовить салат "Тигренок", теперь – еще один слоеный "Сердце тигра".

Рецепт взят со страницы iamcookru.

Новогодний салат "Сердце тигра"

Ингредиенты:

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  • Картошка – 2 шт.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Горбуша консервированная – 1 банка (245 г)
  • Морковь – 2 шт.
  • Майонез – для смазывания слоев
  • Соль – по вкусу

Как приготовить:

  1. Картошку, морковь и яйца отварить и остудить.
  2. Первый слой – тертый картофель выложить в форме сердца. Слегка посолить и смазать майонезом.
  3. Второй слой – горбушу размять вилкой и выложить на картофель.
  4. Третий слой – уложить тертую морковь.
  5. Четвертый слой – раскрошить вилкой или руками желтки и положить на слой моркови. Смазать желтки майонезом.
  6. Пятый слой – натереть белки на терке и присыпать им салат со всех сторон.
  7. Для оформления уложить вторую тертую морковь в виде полосок.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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