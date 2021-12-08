Рецепт салата "Сердце тигра" с консервированной горбушей к новогоднему столу

Салат выкладывается слоями. Кроме горбуши, картофель, вареная морковь и яйца. Каждый слой смазывается майонезом. Также нужен трафарет или формовочное кольцо в виде сердца

Салат "Сердце тигра" / Фото: instagram.com/iamcookru/

Салатов на новогоднем столе много не бывает. Минимум их готовят три.

Понятно, что один из них будет из разряда незыблемого, оливье или "Мимоза", а вот один из них обязательно должен быть посвящен хозяину этого года – Тигру.

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Мы рассказывали, как приготовить салат "Тигренок", теперь – еще один слоеный "Сердце тигра".

Рецепт взят со страницы iamcookru.

Новогодний салат "Сердце тигра"

Ингредиенты:

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Картошка – 2 шт.

Яйцо – 3 шт.

Горбуша консервированная – 1 банка (245 г)

Морковь – 2 шт.

Майонез – для смазывания слоев

Соль – по вкусу

Как приготовить: