Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Перемога Ломаченка! 💥 Переговори Байден - Путін - 2022 🚓 Хамство Гогілашвілі 💡 Заборона пакетів

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Закуска "Мухомори" на Новий рік: ніжки із сиру та яєць, капелюшки – помідори чері

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
13 грудня, 12:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Крім цих продуктів, потрібні свіжі огірки. На них стоятимуть "мухомори". Сир та яйця з'єднаються за допомогою домашнього майонезу або густої сметани
Закуска "Мухомори" на Новий рік-2022
Закуска "Мухомори" на Новий рік-2022 / Фото: Готовим с ЛЮБОВЬЮ

Дехто може сказати, що ці "мухомори" складаються з дуже простих інгредієнтів. Мовляв, не зовсім урочисто. Адже на Новий рік хочеться якихось особливих закусок.

Але разом з тим, сперечатися, що це не буде смачно, – неправильно. Потрібен хороший твердий сир та варені яйця. Саме вони формуватимуть ніжки "мухоморів".

Реклама

Стоятиме закуска на кільці з огірка. І не забудьте прикрасити майонезом або сметаною властивими крапками капелюшки з помідорів чері.

Рецепт взято у каналу Готуємо з ЛЮБОВ'Ю.

Закуска "Мухомори"

Інгредієнти:

Реклама
  • 150 г твердого сиру;
  • 3 варені яйця;
  • 1 зубок часнику;
  • 2 ст. л. майонезу;
  • 2 огірки;
  • 12 помідорів чері;
  • сіль, перець, листя салату.

Як приготувати:

  1. Натерти сир на дрібній тертці. Варені яйця натерти на великій тертці. Змішати яйця, сир майонез, подрібнений часник. Довести до смаку сіль та перець. Відправити у холодильник.
  2. Огірок нарізати кільцями, помідори – навпіл.
  3. На кожне кружальце огірка, за допомогою змоченої у воді ложки, сформувати та викласти ніжки грибів.
  4. Зверху викласти половинки помідора. Подавати на тарілці, застеленій листям салату.
  5. З майонезу або сметани оформити капелюшки "мухоморів".

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш французьку кухню?
Де кращі круасани у Києві
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти