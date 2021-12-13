Закуска "Мухомори" на Новий рік: ніжки із сиру та яєць, капелюшки – помідори чері

Крім цих продуктів, потрібні свіжі огірки. На них стоятимуть "мухомори". Сир та яйця з'єднаються за допомогою домашнього майонезу або густої сметани

Закуска "Мухомори" на Новий рік-2022 / Фото: Готовим с ЛЮБОВЬЮ

Дехто може сказати, що ці "мухомори" складаються з дуже простих інгредієнтів. Мовляв, не зовсім урочисто. Адже на Новий рік хочеться якихось особливих закусок.

Але разом з тим, сперечатися, що це не буде смачно, – неправильно. Потрібен хороший твердий сир та варені яйця. Саме вони формуватимуть ніжки "мухоморів".

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Стоятиме закуска на кільці з огірка. І не забудьте прикрасити майонезом або сметаною властивими крапками капелюшки з помідорів чері.

Рецепт взято у каналу Готуємо з ЛЮБОВ'Ю.

Закуска "Мухомори"

Інгредієнти:

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150 г твердого сиру;

3 варені яйця;

1 зубок часнику;

2 ст. л. майонезу;

2 огірки;

12 помідорів чері;

сіль, перець, листя салату.

Як приготувати: