Сирна ялинка з оливками та в'яленими томатами – оригінальна закуска на Новий рік-2022

Сир у цьому випадку – рикота. Ймовірно, що гірше не буде, якщо використати сир. Він з'єднається з маринованими огірками, болгарським перцем та зеленню

Сирна ялинка з оливками та в'яленими томатами / Фото: instagram.com/iamcookru/

Якщо вже й казати про оригінальність холодних закусок на Новий рік-2022, то ця ялинка цілком може стати лідером.

Каркас закуски формується з рикоти, до якої додаються мариновані огірки, болгарський перець, червоний, та зелень.

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У якості ялинкових іграшок – різнокольорові оливки та в'ялені томати.

На сторінці iamcookru радять змастити ялинку олією з томатів для більшого блиску.

Сирна ялинка з оливками та в'яленими томатами

Інгредієнти:

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Рикота – 500 г

В'ялені томати – 4 шт.

Мариновані огірки – 2 шт.

Часник – 3 зубчики

Свіжа петрушка – 5 гілочок

Солодкий перець – 1 шт.

Гірчиця із зернами – 1 ст. л.

Сіль, чорний мелений перець – за смаком

Для прикраси:

Оливки – 150 г

Маслини – 100 г

В'ялені томати – 5 шт.

Розмарин свіжий – 2 гілочки

Печиво крекер солоний – 100 г

Солодкий жовтий перець – за бажанням

Як приготувати: