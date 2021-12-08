Сирна ялинка з оливками та в'яленими томатами – оригінальна закуска на Новий рік-2022

Сирна ялинка з оливками та в'яленими томатами / Фото: instagram.com/iamcookru/
Якщо вже й казати про оригінальність холодних закусок на Новий рік-2022, то ця ялинка цілком може стати лідером.
Каркас закуски формується з рикоти, до якої додаються мариновані огірки, болгарський перець, червоний, та зелень.
У якості ялинкових іграшок – різнокольорові оливки та в'ялені томати.
На сторінці iamcookru радять змастити ялинку олією з томатів для більшого блиску.
Сирна ялинка з оливками та в'яленими томатами
Інгредієнти:
- Рикота – 500 г
- В'ялені томати – 4 шт.
- Мариновані огірки – 2 шт.
- Часник – 3 зубчики
- Свіжа петрушка – 5 гілочок
- Солодкий перець – 1 шт.
- Гірчиця із зернами – 1 ст. л.
- Сіль, чорний мелений перець – за смаком
Для прикраси:
- Оливки – 150 г
- Маслини – 100 г
- В'ялені томати – 5 шт.
- Розмарин свіжий – 2 гілочки
- Печиво крекер солоний – 100 г
- Солодкий жовтий перець – за бажанням
Як приготувати:
- З'єднати рикоту, гірчицю, сіль та перець. Додати дрібно нарізані огірки, в'ялені томати і червоний болгарський перець.
- Додати в начинку подрібнений часник та петрушку. Перемішати начинку.
- Викласти масу на харчову плівку. Цією ж плівкою накрити масу та сформувати з неї конус. Це буде основа ялинки.
- Перекласти цей конус на тарілку. Прикрасити ялинку оливками, в'яленими томатами та гілочками розмарину.
- З перцю вирізати зірку. Надягти на шпажку і прикрасити ялинку. Також укласти навколо ялинки крекер.
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