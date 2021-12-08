Сырная елка с оливками и вялеными томатами – оригинальная закуска на Новый год-2022

Сырная елка с оливками и вялеными томатами / Фото: instagram.com/iamcookru/
Если уж и говорить об оригинальности холодных закусок на Новый год-2022, то эта елка вполне может стать лидером.
Каркас закуски формируется из рикотты, в которую добавляются маринованные огурцы, болгарский перец, красный, и зелень.
В качестве елочных игрушек – разноцветные оливки и вяленые томаты.
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На странице iamcookru советуют смазать елку растительным маслом для придания блеска.
Сырная елка с оливками и вялеными томатами
Ингредиенты:
- Рикотта – 500 г
- Вяленые томаты – 4 шт.
- Маринованные огурцы – 2 шт.
- Чеснок – 3 зубчика
- Свежая петрушка – 5 веточек
- Сладкий перец – 1 шт.
- Горчица с зернами – 1 ст. л.
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
Для украшения:
- Оливки – 150 г
- Маслины – 100 г
- Вяленые томаты – 5 шт.
- Розмарин свежий – 2 веточки
- Печенье крекер соленый – 100 г
- Сладкий желтый перец – по желанию
Как приготовить:
- Соединить рикотту, горчицу, соль и перец. Добавить нарезанные мелко огурцы, вяленные томаты и красный болгарский перец.
- Добавить в начинку измельченный чеснок и петрушку. Перемешать начинку.
- Выложить массу на пищевую пленку. Этой же пленкой накрыть массу и сформировать из нее конус. Это будет основа елки.
- Переложить этот конус на тарелку. Украсить елку оливками, вялеными томатами и веточками розмарина.
- Из перца вырезать звезду. Надеть на шпажку и украсьте елку. Также уложить вокруг елки крекер.
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