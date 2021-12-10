Закуска оселедець на шубі – як вибрати смачну рибу для неї та рецепт

Які б нововведення, йдеться про сучасні та несподівані страви, не готувалися до Нового року, оселедець під шубою буде практично у всіх.
Сьогодні його можна приготувати дуже несподівано, по-новому. Та щоб салат був вдалим, потрібний смачний оселедець.
Зібрали всі поради щодо вибору риби та знайшли цікавий рецепт оселедця на шубі у фудблогера foodfitmari.
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На що потрібно звертати увагу при виборі оселедця
На вагу. Якщо купуєте тушку, то її вага не має перевищувати 700 грамів.
На зовнішній вигляд. Очі без помутнінь, шкірка без пошкоджень, пружне черевце. Плавники та хвіст теж мають бути без пошкоджень.
Ну й, звісно, запах – різкий та неприємний вас відштовхне. Таку рибу купувати не можна.
З ікрою чи без?
Для тих, хто любить ікру оселедця, така порада: подивіться на рот риби. Круглий – зазвичай у самок, трохи витягнутий – у самців.
Хоча експерти кажуть: найжирніший і найсмачніший оселедець – це чоловічі особини.
Оселедець на шубі
Інгредієнти:
- по 1 середньому буряку, моркві;
- 1 яйце;
- 2 ст. л. майонезу;
- 3 зуб. часнику;
- 150 г солоного оселедця;
- зелений кріп;
- чорний житній хліб;
- сіль, перець – за смаком.
Як приготувати:
- Буряк і моркву відварити та потерти на дрібній тертці. Яйце відварити і натерти на тертці. Все поєднати, вичавити 1 зуб. часнику, додати спеції, майонез. Перемішати та відправити в холодильник.
- З хліба вирізати кружальця, підсушити в духовці 6-8 хвилин за 200 градусів. Грінки натерти часником з двох боків.
- З бурякової маси зліпити кульки та викласти на грінки. На кульку покласти шматочок оселедця та прикрасити зеленню.
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