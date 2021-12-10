Закуска оселедець на шубі – як вибрати смачну рибу для неї та рецепт

Оптимальна вага хорошого оселедця – не більше 700 грамів. Жирніше і соковитіше м'ясо у самців. А закуска оселедець на шубі подається на чорному хлібі

Як вибрати оселедець і рецепт оселедця на шубі / Фото: instagram.com/foodfitmari/

Які б нововведення, йдеться про сучасні та несподівані страви, не готувалися до Нового року, оселедець під шубою буде практично у всіх.

Сьогодні його можна приготувати дуже несподівано, по-новому. Та щоб салат був вдалим, потрібний смачний оселедець.

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Зібрали всі поради щодо вибору риби та знайшли цікавий рецепт оселедця на шубі у фудблогера foodfitmari.

На що потрібно звертати увагу при виборі оселедця

У хорошого оселедця завжди пружне черевце і очі без помутнінь / Фото: instagram.com/chefcook_rastabuddha/

На вагу. Якщо купуєте тушку, то її вага не має перевищувати 700 грамів.

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На зовнішній вигляд. Очі без помутнінь, шкірка без пошкоджень, пружне черевце. Плавники та хвіст теж мають бути без пошкоджень.

Ну й, звісно, запах – різкий та неприємний вас відштовхне. Таку рибу купувати не можна.

З ікрою чи без?

Для тих, хто любить ікру оселедця, така порада: подивіться на рот риби. Круглий – зазвичай у самок, трохи витягнутий – у самців.

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Хоча експерти кажуть: найжирніший і найсмачніший оселедець – це чоловічі особини.

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Оселедець на шубі

Інгредієнти:

по 1 середньому буряку, моркві;

1 яйце;

2 ст. л. майонезу;

3 зуб. часнику;

150 г солоного оселедця;

зелений кріп;

чорний житній хліб;

сіль, перець – за смаком.

Як приготувати: