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Закуска оселедець на шубі – як вибрати смачну рибу для неї та рецепт

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
10 грудня, 11:31
В закладинки
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Оптимальна вага хорошого оселедця – не більше 700 грамів. Жирніше і соковитіше м'ясо у самців. А закуска оселедець на шубі подається на чорному хлібі
Як вибрати оселедець і рецепт оселедця на шубі
Як вибрати оселедець і рецепт оселедця на шубі / Фото: instagram.com/foodfitmari/

Які б нововведення, йдеться про сучасні та несподівані страви, не готувалися до Нового року, оселедець під шубою буде практично у всіх.

Сьогодні його можна приготувати дуже несподівано, по-новому. Та щоб салат був вдалим, потрібний смачний оселедець.

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Зібрали всі поради щодо вибору риби та знайшли цікавий рецепт оселедця на шубі у фудблогера foodfitmari.

На що потрібно звертати увагу при виборі оселедця

У хорошого оселедця завжди пружне черевце і очі без помутнінь
У хорошого оселедця завжди пружне черевце і очі без помутнінь / Фото: instagram.com/chefcook_rastabuddha/

На вагу. Якщо купуєте тушку, то її вага не має перевищувати 700 грамів.

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На зовнішній вигляд. Очі без помутнінь, шкірка без пошкоджень, пружне черевце. Плавники та хвіст теж мають бути без пошкоджень.

Ну й, звісно, запах – різкий та неприємний вас відштовхне. Таку рибу купувати не можна.

З ікрою чи без?

Для тих, хто любить ікру оселедця, така порада: подивіться на рот риби. Круглий – зазвичай у самок, трохи витягнутий – у самців.

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Хоча експерти кажуть: найжирніший і найсмачніший оселедець – це чоловічі особини.

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Оселедець на шубі

Інгредієнти:

  • по 1 середньому буряку, моркві;
  • 1 яйце;
  • 2 ст. л. майонезу;
  • 3 зуб. часнику;
  • 150 г солоного оселедця;
  • зелений кріп;
  • чорний житній хліб;
  • сіль, перець – за смаком.

Як приготувати:

  1. Буряк і моркву відварити та потерти на дрібній тертці. Яйце відварити і натерти на тертці. Все поєднати, вичавити 1 зуб. часнику, додати спеції, майонез. Перемішати та відправити в холодильник.
  2. З хліба вирізати кружальця, підсушити в духовці 6-8 хвилин за 200 градусів. Грінки натерти часником з двох боків.
  3. З бурякової маси зліпити кульки та викласти на грінки. На кульку покласти шматочок оселедця та прикрасити зеленню.

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Ірина Маслова
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