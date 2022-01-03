Кутя з медом та родзинками – рецепт, який стане вашим улюбленим

Крім меду та родзинок, автор цього чудового рецепта пропонує урізноманітнити кутю присутністю кураги та горіхів. Звісно, пшеницю треба замочити мінімум на 6 годин

Кутя з медом та родзинками / Фото: instagram.com/nadia.oranska

Головною на столі Святого вечора була, є і буде кутя. З неї починається трапеза. Правильна кутя – це кутя з пшениці.

Щоб урізноманітнити її, зробити святковішою, додаються родзинки, мед та горіхи.

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Обов'язково потрібно замочити пшеницю перед варінням. Ну й намагатися стежити, щоб вона не розварилася.

У рецепті від nadia.oranska є ложка вершкового масла, якщо дотримуєтеся Різдвяного посту, то треба готувати без нього.

Кутя з медом та родзинками

Інгредієнти:

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Пшениця – 1 ск.

Вода – 3 ск.

Вершкове масло – 1 ст. л.

Мед – 2-3 ст. л.

Мак – 4-5 ст. л.

Волоські горіхи – жменя

Курага – 100 г

Родзинки – жменя

Як приготувати: